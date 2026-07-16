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Новости Спорт

Пловец из Подпорожья Тимофей Михайлов завоевал золото на первенстве России

Спортсмен показал лучший результат на дистанции 50 метров баттерфляем, опередив всех соперников.

Пловец из Подпорожья Тимофей Михайлов завоевал золото на первенстве России - Спортсмен показал лучший результат на дистанции 50 метров баттерфляем, опередив всех соперников.
Фото: Правительство Ленинградской области

В Уфе на базе центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой стартовало первенство России по плаванию среди юношей и девушек. Ленинградская область уже открыла свой медальный счёт: золотую награду в копилку региона принес Тимофей Михайлов из Подпорожского района. Спортсмен показал лучший результат на дистанции 50 метров баттерфляем, опередив всех соперников. Подготовку победителя осуществляла тренер Надежда Якунькина.

Пловец из Подпорожья Тимофей Михайлов завоевал золото на первенстве России - Спортсмен показал лучший результат на дистанции 50 метров баттерфляем, опередив всех соперников.
Фото: Правительство Ленинградской области

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Теги

Подпорожье
Новости Происшествия

Глава СК РФ запросил доклад по делу о стрельбе в одном из кафе Всеволожска

Также решается вопрос о передаче уголовного дела Следственному комитету.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с вооруженным конфликтом в одном из кафе города Всеволожска Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 июля. Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в открытый конфликт. В ходе ссоры 53-летний предприниматель, владеющий кафе, применил травматическое оружие, прострелив ногу 39-летнему посетителю. Сейчас подозреваемый задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Кроме того, СК РФ инициировал передачу материалов дела из органов МВД в производство регионального следственного управления. 

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Фото: СК РФ

Теги

Всеволожск перестрелка Александр Бастрыкин

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