Спортсмен показал лучший результат на дистанции 50 метров баттерфляем, опередив всех соперников.

В Уфе на базе центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой стартовало первенство России по плаванию среди юношей и девушек. Ленинградская область уже открыла свой медальный счёт: золотую награду в копилку региона принес Тимофей Михайлов из Подпорожского района. Спортсмен показал лучший результат на дистанции 50 метров баттерфляем, опередив всех соперников. Подготовку победителя осуществляла тренер Надежда Якунькина.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».