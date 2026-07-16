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Новости Социум

Свыше 6 тысяч выпускников Ленобласти сдали ЕГЭ в 2026 году

Выпускники региона в этом году улучшили показатели на ЕГЭ по ряду предметов.

В Ленинградской области подвели итоги основного периода сдачи ЕГЭ-2026. Об успехах учащихся 16 июля рассказал первый зампредседателя комитета общего и профессионального образования региона Антон Горшков в ходе пресс-конференции ТАСС.

Экзаменационная кампания в 47-м регионе завершилась 9 июля. По данным комитета, 59 выпускников смогли добиться максимального результата в 100 баллов, еще семь ребят отличились при сдаче нескольких предметов.

Также в регионе зафиксировали повышение среднего балла на ЕГЭ практически по всем предметам. Наиболее заметная динамика наблюдается при сдаче профильной математики, физики, химии и биологии. Более того, в этом году наблюдается и существенный рост доли выпускников, преодолевших порог в 80 баллов. 

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ЕГЭ Ленинградская область
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Шестнадцать человек будут судить за аферы со страховками в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут 16 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами.

Фигуранты приобретали подержанные автомобили через подставных лиц и оформляли на них страховые полисы. После этого участники группы инсценировали ДТП с грузовиками, принадлежавшими их сообщникам. Номинальные владельцы автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемые устроили 26 фиктивных аварий и получили от четырех страховых компаний более 10 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд Петербурга.

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