Выпускники региона в этом году улучшили показатели на ЕГЭ по ряду предметов.

В Ленинградской области подвели итоги основного периода сдачи ЕГЭ-2026. Об успехах учащихся 16 июля рассказал первый зампредседателя комитета общего и профессионального образования региона Антон Горшков в ходе пресс-конференции ТАСС.

Экзаменационная кампания в 47-м регионе завершилась 9 июля. По данным комитета, 59 выпускников смогли добиться максимального результата в 100 баллов, еще семь ребят отличились при сдаче нескольких предметов.

Также в регионе зафиксировали повышение среднего балла на ЕГЭ практически по всем предметам. Наиболее заметная динамика наблюдается при сдаче профильной математики, физики, химии и биологии. Более того, в этом году наблюдается и существенный рост доли выпускников, преодолевших порог в 80 баллов.