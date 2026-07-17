Почетный гражданин Киришского района Зинаида Соловьева отпраздновала 100-летний юбилей. С знаменательной датой ветерана поздравили представители Следственного комитета Ленобласти.

Как сообщили в региональном управлении СК, Зинаида Дмитриевна начала работать на железной дороге с 15 лет. В годы Великой Отечественной войны она участвовала в восстановлении железнодорожных путей, а после Победы продолжила трудиться в отрасли, пройдя путь от монтера до техника. Всего она проработала 57 лет.

Во время встречи с сотрудниками ведомства юбиляр поделилась воспоминаниями о военных годах, тяжелом труде и послевоенном восстановлении страны.