Правительство РФ утвердило решения по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов, сообщил РИА Новости источник.
Решение было принято в ходе заседания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Повестка встречи включала рассмотрение поправок к федеральному законопроекту, целью которых является регулирование стоимости горюче-смазочных материалов.
«Меры одобрены», - отметил собеседник агентства.
Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. В качестве меры поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля.