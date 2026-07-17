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Жительница Киришей Зинаида Соловьева отметила 100-летний юбилей

Почетный гражданин Киришского района Зинаида Соловьева отпраздновала 100-летний юбилей. С знаменательной датой ветерана поздравили представители Следственного комитета Ленобласти.

Жительница Киришей Зинаида Соловьева отметила 100-летний юбилей - Зинаида Дмитриевна начала работать на железной дороге с 15 лет.
Фото: СК Ленобласти

Как сообщили в региональном управлении СК, Зинаида Дмитриевна начала работать на железной дороге с 15 лет. В годы Великой Отечественной войны она участвовала в восстановлении железнодорожных путей, а после Победы продолжила трудиться в отрасли, пройдя путь от монтера до техника. Всего она проработала 57 лет.

Во время встречи с сотрудниками ведомства юбиляр поделилась воспоминаниями о военных годах, тяжелом труде и послевоенном восстановлении страны.

«В заботливом кругу дочери, близких людей Зинаида Дмитриевна остается для своих родных и всех нас примером несгибаемой воли, силы духа и жизнелюбия. От всей души желаем нашему уважаемому ветерану доброго здоровья, мира и благополучия! Низкий поклон и долгих лет жизни!» — поздравил глава Киришского района Константин Тимофеев.

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100 лет юбилей Кириши Киришский район Ленобласть ветеран ВОВ
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Росстат: цены на бензин за неделю выросли на 2,3%

С 7 по 13 июля потребительские цены на бензин выросли на 2,3%, а на дизель – на 3,2%. Такие данные сообщил Росстат.

бензин
Фото: ivbg.ru.

Цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 за неделю увеличились на 1,85 рубля и достигли 72,06 и 78,04 рубля за литр соответственно. Цена на премиальный бензин АИ-98 выросла на 1,26 рубля и составила 99,30 рубля за литр.

Изменение цен зафиксировано в 78 субъектах РФ. В Москве бензин подорожал на 1,3%, в Петербурге - на 0,3%.

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На московских АЗС бензин марки АИ-92 стоил от 63,19 до 122 рублей, АИ-95 - от 69,39 до 148 рублей, АИ-98 и выше - от 94,93 до 105,9 рубля за литр. В Петербурге цены на бензин были следующими: АИ-92 - от 64,48 до 65,85 рубля, АИ-95 - от 69,23 до 72,65 рубля, АИ-98 и выше - от 97,93 до 99,99 рубля за литр. Стоимость литра дизельного топлива в среднем составила 83,38 рубля.

Цена бензина в Ленобласти на 13 июля составляла в среднем: АИ-92 - 69,34 рубля, АИ-95 - 75,43 рубля, АИ-98 и выше - 99,16 рубля за литр.

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бензин топливо Росстат

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