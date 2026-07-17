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243 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами России

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ 243 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

243 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами России - Дроны сбили над 12 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Теги

БПЛА СВО минобороны Россия
Для души Новости

Жительница Киришей Зинаида Соловьева отметила 100-летний юбилей

Почетный гражданин Киришского района Зинаида Соловьева отпраздновала 100-летний юбилей. С знаменательной датой ветерана поздравили представители Следственного комитета Ленобласти.

Жительница Киришей Зинаида Соловьева отметила 100-летний юбилей - Зинаида Дмитриевна начала работать на железной дороге с 15 лет.
Фото: СК Ленобласти

Как сообщили в региональном управлении СК, Зинаида Дмитриевна начала работать на железной дороге с 15 лет. В годы Великой Отечественной войны она участвовала в восстановлении железнодорожных путей, а после Победы продолжила трудиться в отрасли, пройдя путь от монтера до техника. Всего она проработала 57 лет.

Во время встречи с сотрудниками ведомства юбиляр поделилась воспоминаниями о военных годах, тяжелом труде и послевоенном восстановлении страны.

«В заботливом кругу дочери, близких людей Зинаида Дмитриевна остается для своих родных и всех нас примером несгибаемой воли, силы духа и жизнелюбия. От всей души желаем нашему уважаемому ветерану доброго здоровья, мира и благополучия! Низкий поклон и долгих лет жизни!» — поздравил глава Киришского района Константин Тимофеев.

Теги

100 лет юбилей Кириши Киришский район Ленобласть ветеран ВОВ

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