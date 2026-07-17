Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ 243 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
Дроны самолетного типа уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Почетный гражданин Киришского района Зинаида Соловьева отпраздновала 100-летний юбилей. С знаменательной датой ветерана поздравили представители Следственного комитета Ленобласти.
Как сообщили в региональном управлении СК, Зинаида Дмитриевна начала работать на железной дороге с 15 лет. В годы Великой Отечественной войны она участвовала в восстановлении железнодорожных путей, а после Победы продолжила трудиться в отрасли, пройдя путь от монтера до техника. Всего она проработала 57 лет.
Во время встречи с сотрудниками ведомства юбиляр поделилась воспоминаниями о военных годах, тяжелом труде и послевоенном восстановлении страны.
«В заботливом кругу дочери, близких людей Зинаида Дмитриевна остается для своих родных и всех нас примером несгибаемой воли, силы духа и жизнелюбия. От всей души желаем нашему уважаемому ветерану доброго здоровья, мира и благополучия! Низкий поклон и долгих лет жизни!» — поздравил глава Киришского района Константин Тимофеев.