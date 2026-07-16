У двухлетнего мальчика из Бокситогорского района диагностировали химические ожоги ротовой полости, гортани и пищевода.

Как сообщал ivbg.ru, ребенка доставили вертолетом санитарной авиации из Пикалево в Детскую областную больницу. Врачи провели обследование и не выявили серьезных повреждений.

«Сейчас ребенок находится в нормальном состоянии, в ясном сознании. Из реанимации переводится в хирургию. Эндоскопическое обследование сильных повреждений не выявило», – пояснили в комздраве

Несчастный случай произошел 16 июля около 00:00 на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице в Пикалево. Обстоятельства получения ожогов не уточняются.