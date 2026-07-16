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Приложения VK и «Макс» пропали из Google Play

Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play, сообщила пресс-служба VK.

Телефон
Фото: Freepik.

Установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, оповещения продолжат приходить, пояснили в компании. Также пользователи до сих пор могут скачать их в RuStore.

Ранее приложения VK и «Дзен» пропали из App Store.

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25.06.2026
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Теги

vk МАКС приложения Google Play
Новости Происшествия

Стало известно состояние ребенка с ожогом из Бокситогорского района

У двухлетнего мальчика из Бокситогорского района диагностировали химические ожоги ротовой полости, гортани и пищевода.

Как сообщал ivbg.ru, ребенка доставили вертолетом санитарной авиации из Пикалево в Детскую областную больницу. Врачи провели обследование и не выявили серьезных повреждений.

«Сейчас ребенок находится в нормальном состоянии, в ясном сознании. Из реанимации переводится в хирургию. Эндоскопическое обследование сильных повреждений не выявило», – пояснили в комздраве

Несчастный случай произошел 16 июля около 00:00 на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице в Пикалево. Обстоятельства получения ожогов не уточняются.

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06.07.2026
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Теги

Бокситогорский район Пикалево Ленинградская область

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