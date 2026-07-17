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Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два обязательных курса

Минпросвещения России предложило разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два обязательных учебных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два обязательных курса - С 1 сентября предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на две отдельные дисциплины – «Б
Фото: ООО «Редактор-Плюс» - газета «Восточный берег»

Курс «Безопасность жизнедеятельности» будет посвящен правилам обращения с бытовыми приборами, действиям при пожарах и коммунальных авариях, вызову экстренных служб, безопасности на дорогах, поведению во время природных катаклизмов и массовых мероприятий. Кроме того, школьникам расскажут об основах цифровой безопасности.

Программа «Начальной военной подготовки» включает изучение основ национальной безопасности и гражданской обороны, правил эвакуации, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также знакомство с общевоинскими уставами, воинской дисциплиной и строевыми приемами. Отдельное внимание планируется уделить противодействию экстремизму и терроризму, а также навыкам оказания первой помощи.

На каждый из двух курсов отведут по 34 учебных часа. Занятия будут проходить с использованием тренажеров, виртуальных моделей и практических упражнений.

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Предполагается, что новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2026 года для учащихся, перешедших в восьмой класс, а также для школьников, поступивших в 10 класс в 2026–2027 учебном году.

Теги

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В Кронштадте протестировали «Кабинет велосипедиста»

В Кронштадте прошло мероприятие «Кабинет велосипедиста», посвященное развитию велосипедной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщает «Бриф24».

Участники проехали по маршруту, который начинается у городской автостоянки на Кронштадтском шоссе. Он уже доступен в приложении «Парковки Петербурга».

Во время поездки велосипедисты перемещались между локациями и разгадывали адреса с помощью подсказок. Главной задачей мероприятия стал сбор предложений по улучшению модуля «Кабинет велосипедиста».

Маршрут прошли заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская, руководитель Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев и представители городских велообъединений.

Сейчас жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны 50 велосипедных маршрутов общей протяженностью 159,58 километра. В 2026 году в городе планируют обустроить еще 6,2 километра велодорожек. Новые участки появятся на улице Типанова, проспекте Славы и Бухарестской улице.

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Теги

кронштадт Кабинет велосипедиста Санкт-Петербург

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