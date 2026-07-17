Минпросвещения России предложило разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два обязательных учебных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Курс «Безопасность жизнедеятельности» будет посвящен правилам обращения с бытовыми приборами, действиям при пожарах и коммунальных авариях, вызову экстренных служб, безопасности на дорогах, поведению во время природных катаклизмов и массовых мероприятий. Кроме того, школьникам расскажут об основах цифровой безопасности.

Программа «Начальной военной подготовки» включает изучение основ национальной безопасности и гражданской обороны, правил эвакуации, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также знакомство с общевоинскими уставами, воинской дисциплиной и строевыми приемами. Отдельное внимание планируется уделить противодействию экстремизму и терроризму, а также навыкам оказания первой помощи.

На каждый из двух курсов отведут по 34 учебных часа. Занятия будут проходить с использованием тренажеров, виртуальных моделей и практических упражнений.

Вам будет интересно В Минпросвещения объяснили, когда ученика могут не взять в 10 класс Фото: Freepik. Каждому выпускнику девятого класса обязаны предоставить место в десятом классе, даже если он не прошел отбор в профильный класс или кла...

Предполагается, что новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2026 года для учащихся, перешедших в восьмой класс, а также для школьников, поступивших в 10 класс в 2026–2027 учебном году.