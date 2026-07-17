В Гатчинском округе запущен новый цех по производству воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB. В церемонии торжественного открытия принял участие глава Ленобласти Александр Дрозденко

Предприятие «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) ввело в эксплуатацию производственную линию, которая будет выпускать оборудование для систем энергораспределения, востребованное в промышленности, строительстве и на объектах критической инфраструктуры.

Создание цеха стало частью проекта по расширению выпуска отечественного оборудования. Объем инвестиций составил 250 миллионов рублей. На сегодняшний день на предприятии трудится 100 человек, при этом более 70 процентов компонентов производятся и собираются в России, а в производственной цепочке задействовано свыше 100 компаний из Ленобласти.

«На предприятии работает 100 человек, но оно очень высокотехнологичное, а продукт очень качественный. Все энергетические компании Ленинградской области пользуются продукцией предприятия», — отметил глава региона.