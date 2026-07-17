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В Коммунаре запущен новый цех по производству воздушных автоматических выключателей

В Гатчинском округе запущен новый цех по производству воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB. В церемонии торжественного открытия принял участие глава Ленобласти Александр Дрозденко

В Коммунаре запущен новый цех по производству воздушных автоматических выключателей - В Гатчинском округе запущен новый цех по производству воздушных автоматических выключателей SystemeP
Фото: Правительство Ленинградской области

Предприятие «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) ввело в эксплуатацию производственную линию, которая будет выпускать оборудование для систем энергораспределения, востребованное в промышленности, строительстве и на объектах критической инфраструктуры.

Создание цеха стало частью проекта по расширению выпуска отечественного оборудования. Объем инвестиций составил 250 миллионов рублей. На сегодняшний день на предприятии трудится 100 человек, при этом более 70 процентов компонентов производятся и собираются в России, а в производственной цепочке задействовано свыше 100 компаний из Ленобласти.

«На предприятии работает 100 человек, но оно очень высокотехнологичное, а продукт очень качественный. Все энергетические компании Ленинградской области пользуются продукцией предприятия», — отметил глава региона.

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16.07.2026
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Александр Дрозденко Систэм Электрик Коммунар
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В Кронштадте протестировали «Кабинет велосипедиста»

В Кронштадте прошло мероприятие «Кабинет велосипедиста», посвященное развитию велосипедной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщает «Бриф24».

Участники проехали по маршруту, который начинается у городской автостоянки на Кронштадтском шоссе. Он уже доступен в приложении «Парковки Петербурга».

Во время поездки велосипедисты перемещались между локациями и разгадывали адреса с помощью подсказок. Главной задачей мероприятия стал сбор предложений по улучшению модуля «Кабинет велосипедиста».

Маршрут прошли заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская, руководитель Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев и представители городских велообъединений.

Сейчас жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны 50 велосипедных маршрутов общей протяженностью 159,58 километра. В 2026 году в городе планируют обустроить еще 6,2 километра велодорожек. Новые участки появятся на улице Типанова, проспекте Славы и Бухарестской улице.

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кронштадт Кабинет велосипедиста Санкт-Петербург

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