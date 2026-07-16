В поселке Красный Бор состоялось открытие нового производственно-складского комплекса, построенного Управляющей компанией «КАРВИЛЬ», которое посетил глава 47 региона Александр Дрозденко

Объект возведен в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и ООО «Элис», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Комплекс будет использоваться для хранения и сборки автомобильных компонентов – стартеров, генераторов, вентиляторов охлаждения и их управляющих блоков. УК «КАРВИЛЬ» обеспечит поставки более 30 тысяч наименований автозапчастей и автокомпонентов по всей территории России.

Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии открытия, отметил, что в условиях санкционных ограничений и логистических трудностей подобные комплексы становятся серьезной базой для дальнейшего развития отечественного автопрома.

«Мы и дальше будем поддерживать тех, кто работает на экономику страны и Ленинградской области», – подчеркнул глава региона.

Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.

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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.