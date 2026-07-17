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Вступление Украины в ЕС к 2028 году исключили - СМИ

Европейские страны не дали Украине гарантий вступления в Евросоюз к 2028 году, на которое ранее рассчитывали власти в Киеве. Об этом сообщает Junge Welt.

Флаг ЕС
Фото: ivbg.ru.

По данным издания, по итогам конференции по расширению ЕС в Брюсселе наиболее реальные перспективы присоединения к объединению на данный момент сохраняются у Черногории. При этом Украина, а также Албания и Молдавия не получили от европейских партнеров четких сигналов о сроках завершения переговорного процесса.

По данным издания, обозначенная президентом Украины Владимиром Зеленским цель вступить в ЕС к 2028 году в европейских дипломатических кругах считается нереалистичной. По оценкам собеседников Junge Welt, присоединение Украины к Евросоюзу возможно не ранее 2035 года.

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