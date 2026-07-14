Порядка 20% новых ипотечных заемщиков смогут расплатиться с банками только после 70 лет.

Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку во втором полугодии 2025 года, сможет погасить задолженность только в 70-75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты Банка России.

Как пишет издание, в прошлом году россияне оформили 966 тысяч ипотечных кредитов. Из них 661 тысяча пришлась на второе полугодие.

«Таким образом, около 178 тыс. заемщиков, получивших ипотеку в прошлом году, могут закрывать ее в возрасте, когда им будет за 70», — указано в материале.

Также указывается, что общая доля заемщиков, которые будут выплачивать кредит после 60 лет, еще выше. Показатель достиг почти 65% от общего объема ипотечных займов. При этом в последние годы заемщики активно брали ипотеку на 25–30 лет.