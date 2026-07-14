weather 17°
$ 77.49
88.53

Главная / Новости / Взявший ипотеку в 2025 году каждый пятый россиянин будет выплачивать ее до пенсии

Новости Экономика

Взявший ипотеку в 2025 году каждый пятый россиянин будет выплачивать ее до пенсии

Порядка 20% новых ипотечных заемщиков смогут расплатиться с банками только после 70 лет.

Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку во втором полугодии 2025 года, сможет погасить задолженность только в 70-75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты Банка России.

Как пишет издание, в прошлом году россияне оформили 966 тысяч ипотечных кредитов. Из них 661 тысяча пришлась на второе полугодие.

«Таким образом, около 178 тыс. заемщиков, получивших ипотеку в прошлом году, могут закрывать ее в возрасте, когда им будет за 70», — указано в материале.

Также указывается, что общая доля заемщиков, которые будут выплачивать кредит после 60 лет, еще выше. Показатель достиг почти 65% от общего объема ипотечных займов. При этом в последние годы заемщики активно брали ипотеку на 25–30 лет.

Вам будет интересно
ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценки на школьные товары
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила письмо с предложением ограничить цены и наценки на школьные товары в 18 крупных торговых орг...
14.07.2026
146

Теги

ипотека Россия
Новости Социум

Под Выборгом пройдут взрывные работы в середине недели

Жителей и гостей Выборгского района призывают соблюдать спокойствие.

В среду, 15 июля, в карьере «Эркиля» под Выборгом пройдут плановые взрывные работы. Шумно будет в период с 13:00 до 18:00, сообщает администрация района.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадки, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

До конца недели взрывные работы также пройдут в карьерах Каменногорского поселения.

Теги

Выборгский район Выборг взрывные работы

Популярное

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться