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Поезда из Петербурга в Челябинск и Тюмень задерживаются более чем на 10 часов

Поезда №74 «Петербург - Тюмень» и №150 «Петербург - Челябинск» задерживаются более чем на 10 часов из-за деформации железнодорожного полотна в Пермском крае, вызванной аномальными осадками. Об этом сообщает РЖД.

Новое время отправления:

  • поезд №74 отправится не ранее 01:30 18 июля (вместо 13:45 17 июля);

  • поезд №150 отправится не ранее 01:40 18 июля (вместо 14:20 17 июля).

Также с задержкой отправится поезд из Тюмени в Петербург - вместо 15:20 он выйдет не ранее 17:00.

Кроме того, позднее отправление ожидается у поездов из столицы в Читу (не ранее 21:00 вместо 13:20) и в Лабытнанги (не ранее 15:00 вместо 12:50).

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РЖД сообщили, что принимают все необходимые меры для восстановления графика движения и сокращения времени задержки пассажирских поездов.

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РЖД Петербург поезда задержка
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Пассажирку из Праги задержали с наркотиками в Пулково

В аэропорту «Пулково» задержали пассажирку, пытавшуюся ввезти в Россию наркотики. Женщина прилетела в Санкт-Петербург из Чехии с пересадкой в Турции и направилась по зеленому коридору.

Во время выборочной проверки инспектор обратил внимание на ее странное поведение и путаные ответы. При досмотре ручной клади таможенники обнаружили две пластиковые трубки со светлым порошком и зип-пакет с похожим веществом, спрятанный в упаковке жевательной резинки. Экспертиза показала, что это наркотики.

По словам пассажирки, она приобрела запрещенные вещества в Чехии через интернет-магазин в мессенджере. Женщина написала явку с повинной.

В отношении россиянки завели уголовное дело о контрабанде наркотиков через таможенную границу ЕАЭС. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

По словам начальника Пулковской таможни Эдуарда Березинского, с начала года сотрудники ведомства пресекли уже семь попыток ввоза запрещенных веществ в регион.

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