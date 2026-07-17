Поезда №74 «Петербург - Тюмень» и №150 «Петербург - Челябинск» задерживаются более чем на 10 часов из-за деформации железнодорожного полотна в Пермском крае, вызванной аномальными осадками. Об этом сообщает РЖД.

Новое время отправления:

поезд №74 отправится не ранее 01:30 18 июля (вместо 13:45 17 июля);

поезд №150 отправится не ранее 01:40 18 июля (вместо 14:20 17 июля).

Также с задержкой отправится поезд из Тюмени в Петербург - вместо 15:20 он выйдет не ранее 17:00.

Кроме того, позднее отправление ожидается у поездов из столицы в Читу (не ранее 21:00 вместо 13:20) и в Лабытнанги (не ранее 15:00 вместо 12:50).

Вам будет интересно Два поезда до Петербурга изменят маршрут Три поезда, следующие через Пермский край, изменят маршрут из-за ремонта железнодорожных путей. Работы пройдут на перегоне Кишерть – Шумково, со...

РЖД сообщили, что принимают все необходимые меры для восстановления графика движения и сокращения времени задержки пассажирских поездов.