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Два поезда до Петербурга изменят маршрут

Три поезда, следующие через Пермский край, изменят маршрут из-за ремонта железнодорожных путей. Работы пройдут на перегоне Кишерть – Шумково, сообщает «Петроград».

Поезда № 73 из Тюмени и № 149 из Челябинска, следующие в Санкт-Петербург, проследуют через станции Кузино и Лысьва. После этого составы вернутся на основной маршрут через Пермь.

Маршрут также изменит поезд № 72 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Он проследует через станции Чусовская и Нижний Тагил.

Пассажиров, которые задержатся в пути более чем на четыре часа, обеспечат питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.

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Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал ответчика выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей.

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