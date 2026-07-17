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Пассажирку из Праги задержали с наркотиками в Пулково

В аэропорту «Пулково» задержали пассажирку, пытавшуюся ввезти в Россию наркотики. Женщина прилетела в Санкт-Петербург из Чехии с пересадкой в Турции и направилась по зеленому коридору.

Во время выборочной проверки инспектор обратил внимание на ее странное поведение и путаные ответы. При досмотре ручной клади таможенники обнаружили две пластиковые трубки со светлым порошком и зип-пакет с похожим веществом, спрятанный в упаковке жевательной резинки. Экспертиза показала, что это наркотики.

По словам пассажирки, она приобрела запрещенные вещества в Чехии через интернет-магазин в мессенджере. Женщина написала явку с повинной.

В отношении россиянки завели уголовное дело о контрабанде наркотиков через таможенную границу ЕАЭС. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

По словам начальника Пулковской таможни Эдуарда Березинского, с начала года сотрудники ведомства пресекли уже семь попыток ввоза запрещенных веществ в регион.

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Новости СВО

Мобилизованный из Лодейнопольского района Дмитрий Назаров погиб на СВО

В Лодейнопольском районе Ленобласти в последний путь проводили участника СВО Дмитрия Назарова. Ему было 46 лет.

Мобилизованный из Лодейнопольского района Дмитрий Назаров погиб на СВО - За проявленную храбрость заместитель командира взвода - командир орудия расчета гаубичного артиллери
Фото: администрация Лодейнопольского района

Дмитрий Назаров родился в поселке Шархиничи Лодейнопольского района. Он окончил Лодейнопольскую вечернюю общеобразовательную школу, а затем прошел срочную службу. В дальнейшем он трудился водителем в ООО «Энергосервис».

В сентябре 2022 года Дмитрий был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Сержант погиб 6 июля 2026 года в населенном пункте Таволжанка в Харьковской области. Защищая боевую позицию, он закрыл собой товарища.

За проявленную храбрость заместитель командира взвода - командир орудия расчета гаубичного артиллерийского взвода был удостоен Георгиевского креста IV степени, медали Суворова, медали Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени.

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погиб военный Ленобласть Лодейнопольский район

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