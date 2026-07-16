Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Российской газете» о том, кто имеет право на обслуживание без очереди на автозаправочных станциях (АЗС).
Право на льготное обслуживание имеют:
- граждане с инвалидностью первой и второй групп;
- несовершеннолетние с таким же статусом и сопровождающие их лица (при условии, что ребенок находится в машине);
- участники Великой Отечественной войны;
- Герои Советского Союза;
- Герои России;
- лица, награжденные орденом Славы всех трех степеней.
Для подтверждения права на льготу оператору заправки нужно предъявить удостоверение личности льготника или справку, выданную медико-социальной экспертизой.
Также без очереди могут получить топливо автомобили экстренных и оперативных служб, однако единого федерального правила для этой категории транспорта нет. Обязанность обслуживать такой транспорт без очереди закрепляется государственными договорами между ведомствами и топливными сетями или местными нормативными документами.