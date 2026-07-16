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Россиянам рассказали, кто имеет право на обслуживание без очереди на АЗС

Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Российской газете» о том, кто имеет право на обслуживание без очереди на автозаправочных станциях (АЗС).

Россиянам рассказали, кто имеет право на обслуживание без очереди на АЗС - Для подтверждения права на льготу оператору заправки нужно предъявить удостоверение личности льготни
Фото: freepik

Право на льготное обслуживание имеют:

  • граждане с инвалидностью первой и второй групп;

  • несовершеннолетние с таким же статусом и сопровождающие их лица (при условии, что ребенок находится в машине);

  • участники Великой Отечественной войны;

  • Герои Советского Союза;

  • Герои России;

  • лица, награжденные орденом Славы всех трех степеней.

Для подтверждения права на льготу оператору заправки нужно предъявить удостоверение личности льготника или справку, выданную медико-социальной экспертизой.

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Также без очереди могут получить топливо автомобили экстренных и оперативных служб, однако единого федерального правила для этой категории транспорта нет. Обязанность обслуживать такой транспорт без очереди закрепляется государственными договорами между ведомствами и топливными сетями или местными нормативными документами.

Теги

бензин льготы топливо АЗС
Новости Социум

В МФЦ Ленинградской области запустили идентификацию по QR-коду через мессенджер MAX

В многофункциональных центрах Ленинградской области подвели первые итоги внедрения сервиса «Цифровой ID в MAX», который позволяет идентифицировать личность заявителей с помощью QR-кода.

За первые две недели работы новую технологию опробовали более 50 человек. Одной из первых услугу протестировала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Лина Никифорова.

«Надеюсь, мой опыт станет хорошим примером того, что бояться новых технологий не стоит», — отметила она.

Принцип работы сервиса следующий: заявитель генерирует QR-код в разделе «Цифровой ID» мессенджера MAX и предъявляет его терминалу в МФЦ. Информационная система центра автоматически подгружает предзаполненную карточку заявителя на основе данных из профиля на портале «Госуслуги». Доступ к сервису имеет только владелец учётной записи. После завершения идентификации дальнейшее обслуживание проходит по стандартной процедуре.

На сегодняшний день по новой технологии в МФЦ можно получить более 140 самых востребованных государственных услуг. Сервис уже доступен в 15 областных центрах, включая филиалы во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском и Сосновоборском районах, а также в отделах в Кудрово, Новоселье, Свердлове, Аэродроме, Буграх, Колтушах и Сертолове. В ближайшее время «Цифровой ID» появится ещё в десяти офисах МФЦ Ленинградской области.

Теги

МФЦ Ленобласть

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