В Ленобласти спасатели помогли мужчине, который более суток провел в дупле клена.

Инцидент произошел около одного из домов в городе Луга на улице Гагарина. Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности, мужчина 1991 года рождения провалился в дупло клена глубиной около 2 метров на высоте порядка 4 метров.

На место происшествия прибыли спасатели 135 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Они спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему. Затем мужчину спустили с дерева с использованием веревочного оборудования.

Мужчину осмотрела бригада скорой медицинской помощи. В госпитализации он не нуждался.