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Новости Социум

В Луге мужчина более суток провел в дупле клена

В Ленобласти спасатели помогли мужчине, который более суток провел в дупле клена.

Инцидент произошел около одного из домов в городе Луга на улице Гагарина. Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности, мужчина 1991 года рождения провалился в дупло клена глубиной около 2 метров на высоте порядка 4 метров.

В Луге мужчина более суток провел в дупле клена - Мужчину осмотрела бригада скорой медицинской помощи. В госпитализации он не нуждался.
Фото: комитет правопорядка и безопасности ЛО.

На место происшествия прибыли спасатели 135 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Они спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему. Затем мужчину спустили с дерева с использованием веревочного оборудования.

Мужчину осмотрела бригада скорой медицинской помощи. В госпитализации он не нуждался.

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спасатели спасение Ленобласть луга Леноблпожспас
Новости Социум

Установлена распространенная причина преждевременных смертей

Ультрамелкие частицы загрязненного воздуха могут ежегодно становиться причиной почти двух миллионов преждевременных смертей во всем мире. К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

Речь идет о частицах размером менее 100 нанометров. Они способны проникать глубоко в легкие, попадать в кровоток и достигать головного мозга. При этом содержание ультрамелких частиц в воздухе практически не регулируется законодательством, в отличие от более крупных загрязнителей.

Для оценки масштабов проблемы ученые объединили спутниковые данные, результаты измерений качества воздуха в 155 точках мира и методы машинного обучения. На основе полученной информации исследователи составили первую глобальную карту распространения таких частиц.

По расчетам ученых, их воздействие связано примерно с 1,99 миллиона преждевременных смертей ежегодно. Это составляет около 5% всех смертей от неинфекционных заболеваний. Почти половина таких случаев приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы.

Исследователи считают, что ультрамелкие частицы вызывают воспаление, повреждают стенки сосудов и ускоряют развитие атеросклероза. Это повышает риск инфаркта, инсульта, гипертонии и сердечной недостаточности.

Основными источниками таких частиц являются автомобильные выбросы, промышленные предприятия и электростанции. По оценкам авторов работы, ограничение концентрации ультрамелких частиц в воздухе могло бы предотвратить около 45% связанных с ними преждевременных смертей.

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