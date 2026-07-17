weather 21.4°
$

Главная / Новости / С 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам - эксперт

Новости Социум

С 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам - эксперт

С 1 августа в России произойдет индексация выплат для отдельных категорий пенсионеров. Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

По ее словам, увеличатся выплаты для работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов I группы, пенсионеров с северным или сельским стажем и других.

Для работающих пенсионеров проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий исходя из взносов, поступивших в предыдущем году. Размер прибавки будет зависеть от уровня заработка и стажа, но не превысит трех пенсионных баллов согласно закону.

Накопительную пенсию проиндексируют на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3%. Гражданам, отметившим 80-летний юбилей в июле, и лицам, которым впервые установили I группу инвалидности, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличат вдвое. Также будет установлена надбавка на уход за пенсионером — 1413,86 рубля.

Вам будет интересно
Взявший ипотеку в 2025 году каждый пятый россиянин будет выплачивать ее до пенсии
Порядка 20% новых ипотечных заемщиков смогут расплатиться с банками только после 70 лет. Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку во втором полугодии 2...
14.07.2026
329

Теги

Россия Пенсия Индексация
Новости Происшествия

Водителя осудили за смертельное ДТП у трамвайной остановки в Петербурге

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 2 годам колонии-поселения за смертельное ДТП у трамвайной остановки. Авария произошла утром 22 октября 2025 года на Среднеохтинском проспекте.

По данным суда, водитель Ford Focus ехала по левой полосе со скоростью около 60 км/ч. Приближаясь к остановившемуся трамваю маршрута № 23, женщина не снизила скорость. Автомобиль сбил пассажирку, которая вышла из трамвая и переходила проезжую часть. Пострадавшую госпитализировали, однако 27 октября она скончалась от полученных травм.

В суде водитель полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что решила, будто трамвай уже начал движение, а предупреждающее табло не заметила, поскольку смотрела в правое боковое зеркало.

Красногвардейский районный суд назначил женщине 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также ее лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденной более 2,16 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Вам будет интересно
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Водитель BMW X1 погиб после съезда автомобиля в кювет на 4-м километре дороги Кобралово – Форносово в Гатчинском муниципальном округе в начале п...
22.06.2026
1246

Теги

ДТП Санкт-Петербург

Популярное

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото
В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото

06:52 05.07.2022

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться