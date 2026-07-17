С 1 августа в России произойдет индексация выплат для отдельных категорий пенсионеров. Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

По ее словам, увеличатся выплаты для работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов I группы, пенсионеров с северным или сельским стажем и других.

Для работающих пенсионеров проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий исходя из взносов, поступивших в предыдущем году. Размер прибавки будет зависеть от уровня заработка и стажа, но не превысит трех пенсионных баллов согласно закону.

Накопительную пенсию проиндексируют на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3%. Гражданам, отметившим 80-летний юбилей в июле, и лицам, которым впервые установили I группу инвалидности, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличат вдвое. Также будет установлена надбавка на уход за пенсионером — 1413,86 рубля.