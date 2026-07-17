Она располагается в 49 световых годах от нашей планеты.
Ученые нашли планету, имеющую атмосферу, схожую с земной. Более того, специалисты не исключают наличие у небесного тела теплых океанов. Об этом пишет Science.
Планета имеет обозначена как LHS 1140b. Согласно наблюдениям, ее атмосфера может содержать гелий, а также азот, углекислый газ и другие соединения, представленные в атмосфере Земли.
Известно, что LHS 1140b располагается в 49 световых годах от Земли. Для сравнения, расстояние от Солнца до Земли составляет менее одного светового года или порядка 150 млн километров.
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