Дети почувствовали недомогание после спортивных сборов.
Причиной недомогания у четверых детей из отряда «Юнармия», потерявших сознание прямо на станции метро «Пионерская», стала кишечная инфекция. До этого ребята находились на военно-спортивных играх, организованных на территории «Хутора «Приморский» в Петербурге.
«Всего в период с 16.07.2026 по 17.07.2026 зарегистрировано 4 случая острой кишечной инфекции у детей из отряда «Юнармия», участвовавших в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»», — передает региональный Роспотребнадзор.
Сейчас дети находятся на стационарном лечении. Тем временем на территории учреждения, где могли отравиться несовершеннолетние, организована проверка. Специалисты Роспотребнадзора проверят пищевую продукцию и воду на наличие опасных патогенов. Также здесь проведут дезинфекцию в случае необходимости.
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