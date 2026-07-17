ВС РФ признал незаконным начисление платы за капитальный ремонт по обязательствам старше трех лет.

Верховный суд РФ подтвердил право собственников жилья не оплачивать задолженность по капитальному ремонту, срок исковой давности по которой превышает три года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы высшего судебного органа.

Поводом для этого стало недавнее разбирательство между жителем Петербурга и коммунальной компании. НКО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» от имени заявителя потребовал от городского Фонда капремонта исключить из квитанций долги, накопившиеся в период с 2016 по 2023 год. ФКР попытался оспорить предписание в суде, однако инстанции разных уровней встали на сторону потребителя.

Суды подчеркнули, что истечение срока давности является законным основанием для отказа от принудительного взыскания средств. Верховный суд, изучив материалы дела, также отказал Фонду в пересмотре дела.

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