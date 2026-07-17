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Петербуржец через Верховный суд добился отмены старого долга за ЖКУ

ВС РФ признал незаконным начисление платы за капитальный ремонт по обязательствам старше трех лет.

Верховный суд РФ подтвердил право собственников жилья не оплачивать задолженность по капитальному ремонту, срок исковой давности по которой превышает три года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы высшего судебного органа.

Поводом для этого стало недавнее разбирательство между жителем Петербурга и коммунальной компании. НКО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» от имени заявителя потребовал от городского Фонда капремонта исключить из квитанций долги, накопившиеся в период с 2016 по 2023 год. ФКР попытался оспорить предписание в суде, однако инстанции разных уровней встали на сторону потребителя.

Суды подчеркнули, что истечение срока давности является законным основанием для отказа от принудительного взыскания средств. Верховный суд, изучив материалы дела, также отказал Фонду в пересмотре дела.

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Фото на миниатюре: pxhere

Теги

ЖКУ Петербург коммунальные услуги
Для души Новости

В Вырице пройдет концерт «От меня это было» с участием Юрия Башмета и Андрея Мерзликина

Духовно-музыкальное действо запланировано на 21 июля.

В следующий вторник, 21 июля, в поселке Вырица у стен Казанского храма состоится премьера уникального концерта-спектакля «От Меня это было». Мероприятие пройдет в 19:00 и будет приурочено к празднованию Казанской иконы Божьей Матери. 

В основе постановки — одноименное духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого, наложенное на музыку композитора Петра Корягина. В проекте принимают участие прославленный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, хор Санкт-Петербургской Духовной Академии под руководством Раисы Гундяевой, а художественное слово доверено народному артисту России Андрею Мерзликину.

Концерт-спектакль «От Меня это было» станет первым этапом реализации проекта «Душа русской цивилизации». Инициатива призвана представить духовную историю страны через призму академического искусства и глубокого осмысления исторического наследия.

Мероприятие пройдет в формате телевизионной съемки, которую проведет канал «Россия Культура». Вход на площадку осуществляется строго по пригласительным билетам, для жителей Гатчинского округа организаторы подготовили прямую трансляцию в общественных и культурных пространствах.

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Вырица концерты

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