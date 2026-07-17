Для поддержания физической активности взрослым рекомендуется проходить около 10 тысяч шагов в день, рассказал фитнес-тренер Михаил Прыгунов.

По словам специалиста, этот показатель подходит большинству мужчин и женщин. При этом необходимое количество шагов может зависеть от возраста, состояния здоровья и наличия лишнего веса.

«Нельзя сказать, что если вы будете делать чуть меньше, здоровье будет ухудшаться. Многое зависит от возраста, состояния здоровья и наличия лишнего веса. Но эта цифра – универсальный ориентир», – поясняет Михаил Прыгунов

Тренер рекомендует ежедневно проходить около 10 тысяч шагов. Минимальной планкой для поддержания активности он назвал шесть-семь тысяч шагов. Ходить можно в обычном прогулочном темпе со скоростью около пяти километров в час. Более быстрая ходьба или прогулки по пересеченной местности уже могут считаться кардиотренировкой.

«В любом случае надо двигаться, ходить, заменять поездки на ходьбу пешком. Например, выходить на две остановки раньше», – советует Михаил Прыгунов

Для контроля активности эксперт рекомендует использовать фитнес-браслет или другое устройство для подсчета шагов.