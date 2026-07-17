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Фитнес-тренер раскрыл, сколько шагов в день нужно делать для здоровья

Для поддержания физической активности взрослым рекомендуется проходить около 10 тысяч шагов в день, рассказал фитнес-тренер Михаил Прыгунов.

По словам специалиста, этот показатель подходит большинству мужчин и женщин. При этом необходимое количество шагов может зависеть от возраста, состояния здоровья и наличия лишнего веса.

«Нельзя сказать, что если вы будете делать чуть меньше, здоровье будет ухудшаться. Многое зависит от возраста, состояния здоровья и наличия лишнего веса. Но эта цифра – универсальный ориентир», – поясняет Михаил Прыгунов

Тренер рекомендует ежедневно проходить около 10 тысяч шагов. Минимальной планкой для поддержания активности он назвал шесть-семь тысяч шагов. Ходить можно в обычном прогулочном темпе со скоростью около пяти километров в час. Более быстрая ходьба или прогулки по пересеченной местности уже могут считаться кардиотренировкой.

«В любом случае надо двигаться, ходить, заменять поездки на ходьбу пешком. Например, выходить на две остановки раньше», – советует Михаил Прыгунов

Для контроля активности эксперт рекомендует использовать фитнес-браслет или другое устройство для подсчета шагов.

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13.07.2026
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Для души Новости

В Вырице пройдет концерт «От меня это было» с участием Юрия Башмета и Андрея Мерзликина

Духовно-музыкальное действо запланировано на 21 июля.

В следующий вторник, 21 июля, в поселке Вырица у стен Казанского храма состоится премьера уникального концерта-спектакля «От Меня это было». Мероприятие пройдет в 19:00 и будет приурочено к празднованию Казанской иконы Божьей Матери. 

В основе постановки — одноименное духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого, наложенное на музыку композитора Петра Корягина. В проекте принимают участие прославленный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, хор Санкт-Петербургской Духовной Академии под руководством Раисы Гундяевой, а художественное слово доверено народному артисту России Андрею Мерзликину.

Концерт-спектакль «От Меня это было» станет первым этапом реализации проекта «Душа русской цивилизации». Инициатива призвана представить духовную историю страны через призму академического искусства и глубокого осмысления исторического наследия.

Мероприятие пройдет в формате телевизионной съемки, которую проведет канал «Россия Культура». Вход на площадку осуществляется строго по пригласительным билетам, для жителей Гатчинского округа организаторы подготовили прямую трансляцию в общественных и культурных пространствах.

Теги

Вырица концерты

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