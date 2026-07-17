Духовно-музыкальное действо запланировано на 21 июля.

В следующий вторник, 21 июля, в поселке Вырица у стен Казанского храма состоится премьера уникального концерта-спектакля «От Меня это было». Мероприятие пройдет в 19:00 и будет приурочено к празднованию Казанской иконы Божьей Матери.

В основе постановки — одноименное духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого, наложенное на музыку композитора Петра Корягина. В проекте принимают участие прославленный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, хор Санкт-Петербургской Духовной Академии под руководством Раисы Гундяевой, а художественное слово доверено народному артисту России Андрею Мерзликину.

Концерт-спектакль «От Меня это было» станет первым этапом реализации проекта «Душа русской цивилизации». Инициатива призвана представить духовную историю страны через призму академического искусства и глубокого осмысления исторического наследия.

Мероприятие пройдет в формате телевизионной съемки, которую проведет канал «Россия Культура». Вход на площадку осуществляется строго по пригласительным билетам, для жителей Гатчинского округа организаторы подготовили прямую трансляцию в общественных и культурных пространствах.