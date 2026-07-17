weather 20.9°
$

Главная / Для души / В Вырице пройдет концерт «От меня это было» с участием Юрия Башмета и Андрея Мерзликина

Для души Новости

В Вырице пройдет концерт «От меня это было» с участием Юрия Башмета и Андрея Мерзликина

Духовно-музыкальное действо запланировано на 21 июля.

В следующий вторник, 21 июля, в поселке Вырица у стен Казанского храма состоится премьера уникального концерта-спектакля «От Меня это было». Мероприятие пройдет в 19:00 и будет приурочено к празднованию Казанской иконы Божьей Матери. 

В основе постановки — одноименное духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого, наложенное на музыку композитора Петра Корягина. В проекте принимают участие прославленный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, хор Санкт-Петербургской Духовной Академии под руководством Раисы Гундяевой, а художественное слово доверено народному артисту России Андрею Мерзликину.

Концерт-спектакль «От Меня это было» станет первым этапом реализации проекта «Душа русской цивилизации». Инициатива призвана представить духовную историю страны через призму академического искусства и глубокого осмысления исторического наследия.

Мероприятие пройдет в формате телевизионной съемки, которую проведет канал «Россия Культура». Вход на площадку осуществляется строго по пригласительным билетам, для жителей Гатчинского округа организаторы подготовили прямую трансляцию в общественных и культурных пространствах.

Теги

Вырица концерты
Новости Социум

Ленинградская область расширяет программу догазификации

В регионе приступили к обновлению планов-графиков догазификации, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году.

В Ленинградской области на заседании регионального штаба под председательством главы комитета по ТЭК Сергея Морозова обсудили вопрос расширения программы догазификации.

Один из инструментов расширения программы — обновление планов-графиков, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году. Это позволит и дальше наращивать темпы развития инфраструктуры, делая использование экологичного топлива доступным для еще большего числа жителей региона.

Согласно данным профильного комитета, в области заключено 60 157 договоров на догазификацию, из которых 51 457 уже исполнены до границ земельных участков. Реальное подключение газового оборудования выполнено по 40 786 договорам. Также с начала 2026 года специалисты успешно произвели 9 098 подключений к газораспределительным сетям. 

Вам будет интересно
Александр Дрозденко: Ленобласть подготовит закон для решения проблемы "коттеджного рабства"
Регион выйдет с новым законом на федеральный уровень, который защитит собственников домов в коттеджных поселках от произвола владельцев дорог и другой...
17.07.2026
107

Теги

догазификация Ленобласть

Популярное

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото
В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото

06:52 05.07.2022

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться