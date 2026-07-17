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Угрозу загрязнения воздуха прогнозируют в Ленобласти

Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.

В Ленинградской области ввели предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. В субботу, 18 июля, в регионе возможно небольшое скопление загрязняющих атмосферу веществ.

«Ночью 18 июля 2026 года на территории городских и сельских поселений Ленинградской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — предупреждает региональный Эконадзор.

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Фото на миниатюре: Эконадзор Ленинградской области

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загрязнение атмосферы эконадзор
Новости Социум Главное

В Роспотребнадзоре рассказали о микроклещах, массово атакующих россиян

В ведомстве опровергли сообщения СМИ о появлении нового вида паразитов.

В Роспотребнадзоре рассказали о микроклещах, массово атакующих россиян - В ведомстве опровергли сообщения СМИ о появлении нового вида паразитов.
Фото: GigaChat

В Роспотребнадзоре назвали некорректной информацию СМИ о появлении нового вида клещей, которых сложно заметить на коже из-за их небольших размеров.

Как пояснили специалисты, паразиты, атакующие россиян, на самом деле являются молодыми особями обычных иксодовых клещей. Их называют нимфами.

«Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер (около 1–2 мм) позволяет им долго оставаться незамеченными на теле», — заявили в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор подтвердил, что нимфы являются переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) и других опасных инфекций.

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