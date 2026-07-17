Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.
В Ленинградской области ввели предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. В субботу, 18 июля, в регионе возможно небольшое скопление загрязняющих атмосферу веществ.
«Ночью 18 июля 2026 года на территории городских и сельских поселений Ленинградской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — предупреждает региональный Эконадзор.
Фото на миниатюре: Эконадзор Ленинградской области