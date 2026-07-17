В ведомстве опровергли сообщения СМИ о появлении нового вида паразитов.

В Роспотребнадзоре назвали некорректной информацию СМИ о появлении нового вида клещей, которых сложно заметить на коже из-за их небольших размеров.

Как пояснили специалисты, паразиты, атакующие россиян, на самом деле являются молодыми особями обычных иксодовых клещей. Их называют нимфами.

«Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер (около 1–2 мм) позволяет им долго оставаться незамеченными на теле», — заявили в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор подтвердил, что нимфы являются переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) и других опасных инфекций.