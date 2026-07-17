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В России могут запретить продажу микронаушников из-за популярности у выпускников

Такую возможность допустил глава Рособрнадзора.

В России могут запретить свободную продажу микронаушников из-за популярности у выпускников. Учащиеся активно используют подобные гаджеты для списывания во время экзаменов. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Микронаушники — серьезная беда, которую пытаются использовать. Здесь, конечно, вызов для системы. В этом году будем, в том числе с силовыми структурами, отрабатывать вопрос, по крайней мере, придем к обсуждению о запрете торговли микронаушниками», — подчеркнул он.

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Ученые нашли планету со схожей с Землей атмосферой

Она располагается в 49 световых годах от нашей планеты.

Ученые нашли планету, имеющую атмосферу, схожую с земной. Более того, специалисты не исключают наличие у небесного тела теплых океанов. Об этом пишет Science.

Планета имеет обозначена как LHS 1140b. Согласно наблюдениям, ее атмосфера может содержать гелий, а также азот, углекислый газ и другие соединения, представленные в атмосфере Земли.

Известно, что LHS 1140b располагается в 49 световых годах от Земли. Для сравнения, расстояние от Солнца до Земли составляет менее одного светового года или порядка 150 млн километров. 

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