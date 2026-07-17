Такую возможность допустил глава Рособрнадзора.
В России могут запретить свободную продажу микронаушников из-за популярности у выпускников. Учащиеся активно используют подобные гаджеты для списывания во время экзаменов. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Микронаушники — серьезная беда, которую пытаются использовать. Здесь, конечно, вызов для системы. В этом году будем, в том числе с силовыми структурами, отрабатывать вопрос, по крайней мере, придем к обсуждению о запрете торговли микронаушниками», — подчеркнул он.