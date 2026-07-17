Переменчивая погода ждет жителей и гостей регионов.
Контрастная погода выдастся в Петербурге и Ленобласти на ближайших выходных. Об этом 17 июля рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Так, в субботу в регионах ожидается жаркая и солнечная погода. Термометры покажут до 28 градусов тепла. Однако уже в воскресенье погода начнет портиться под влиянием циклонов, которые продолжат господствовать в агломерации и на следующей неделе.
«Такое барическое поле предполагает кратковременные дожди, в отдельные дни с грозами, больше облачности и несколько пониженный фон температуры воздуха, близкий к +20 гр., правда, одни дни будут теплее, до +20…+22 гр., другие прохладнее только до 20 гр», — добавил синоптик.
Фото на миниатюре: magnific