В общей сложности акционерное общество задолжало работникам более 11 млн рублей.

В Ленинградской области прокуратура добилась от предприятия выплаты долгов по зарплате на более чем 11 миллионов рублей. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что у (предприятия) с марта по июнь 2026 года образовалась задолженность по заработной плате в размере более 11 млн рублей перед 56 работниками», — указано в сообщении.

По итогам проверки было составлено дело в рамках ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. После вмешательства ведомства долги перед работниками предприятие погасило в полном объеме.