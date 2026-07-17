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Новости Социум

В Ленобласти предприятие погасило долги по зарплате перед 56 сотрудниками

В общей сложности акционерное общество задолжало работникам более 11 млн рублей.

В Ленинградской области прокуратура добилась от предприятия выплаты долгов по зарплате на более чем 11 миллионов рублей. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что у (предприятия) с марта по июнь 2026 года образовалась задолженность по заработной плате в размере более 11 млн рублей перед 56 работниками», — указано в сообщении.

По итогам проверки было составлено дело в рамках ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. После вмешательства ведомства долги перед работниками предприятие погасило в полном объеме. 

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прокуратура Киришский район Долги по зарплате
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Угрозу загрязнения воздуха прогнозируют в Ленобласти

Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.

В Ленинградской области ввели предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. В субботу, 18 июля, в регионе возможно небольшое скопление загрязняющих атмосферу веществ.

«Ночью 18 июля 2026 года на территории городских и сельских поселений Ленинградской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — предупреждает региональный Эконадзор.

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