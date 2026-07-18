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Над Ленобластью сбито шесть БПЛА: действует режим беспилотной опасности

Об этом 18 июля сообщил глава региона.

Над Ленобластью сбито шесть БПЛА: действует режим беспилотной опасности - Об этом 18 июля сообщил глава региона.
Фото: Минобороны РФ

В Ленинградской области 18 июля объявлен режим беспилотной опасности. С ночи в регионе перехватили и уничтожили уже шесть вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Как следует из сообщений главы Ленобласти, беспилотная опасность была объявлена в 4:28 утра. Спустя чуть больше двух часов, в 6:39, режим был снят. На тот момент над регионом были уничтожены уже шесть воздушных целей. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. 

В 6:43 в соцсетях Александра Дрозденко появилось сообщение о повторном объявлении беспилотной опасности. Она действует до сих пор.

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Теги

БПЛА Александр Дрозденко
Новости Происшествия

В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции

Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.

В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции - Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.
Фото: ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего юношу, обвиняемого в умышленном поджоге газовой колонки на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге.

ЧП произошло 17 июля около 15:40. Задержанный облил оборудование горючей жидкостью и поджег его, что привело к полному уничтожению колонки и повреждению газового модуля. Пожар был оперативно ликвидирован силами МЧС. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Правоохранителям юноша заявил, что совершил преступление под давлением неизвестных, с которыми он познакомился в мессенджере около трех недель назад. По словам юноши, незнакомцы угрожали ему, а также его семье.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают всех причастных к организации поджога. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

Петербург росгвардия Поджог АЗС

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