Об этом 18 июля сообщил глава региона.

В Ленинградской области 18 июля объявлен режим беспилотной опасности. С ночи в регионе перехватили и уничтожили уже шесть вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Как следует из сообщений главы Ленобласти, беспилотная опасность была объявлена в 4:28 утра. Спустя чуть больше двух часов, в 6:39, режим был снят. На тот момент над регионом были уничтожены уже шесть воздушных целей. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В 6:43 в соцсетях Александра Дрозденко появилось сообщение о повторном объявлении беспилотной опасности. Она действует до сих пор.