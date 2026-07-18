Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.

Сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего юношу, обвиняемого в умышленном поджоге газовой колонки на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге.

ЧП произошло 17 июля около 15:40. Задержанный облил оборудование горючей жидкостью и поджег его, что привело к полному уничтожению колонки и повреждению газового модуля. Пожар был оперативно ликвидирован силами МЧС. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Правоохранителям юноша заявил, что совершил преступление под давлением неизвестных, с которыми он познакомился в мессенджере около трех недель назад. По словам юноши, незнакомцы угрожали ему, а также его семье.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают всех причастных к организации поджога. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.