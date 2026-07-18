Также известно о более чем 20 пострадавших.
Украинские БПЛА попали в склад Wildberries в Тамбовской области 18 июля. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава региона Евгений Первышов.
По имеющейся информации, жертвами стали семь человек, работавших в логистическом центре в ночную смену. Также известно о 25 пострадавших.
«23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек сейчас в крайне тяжёлом состоянии, шесть – в тяжёлом и 16 – средней тяжести», — уточнил Первышов.