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Семь человек погибли после атаки БПЛА по складу в Тамбовской области

Также известно о более чем 20 пострадавших. 

Украинские БПЛА попали в склад Wildberries в Тамбовской области 18 июля. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава региона Евгений Первышов.

По имеющейся информации, жертвами стали семь человек, работавших в логистическом центре в ночную смену. Также известно о 25 пострадавших. 

«23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек сейчас в крайне тяжёлом состоянии, шесть – в тяжёлом и 16 – средней тяжести», — уточнил Первышов.

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БПЛА Тамбовская область
Новости Происшествия

В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции

Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.

В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции - Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.
Фото: ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего юношу, обвиняемого в умышленном поджоге газовой колонки на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге.

ЧП произошло 17 июля около 15:40. Задержанный облил оборудование горючей жидкостью и поджег его, что привело к полному уничтожению колонки и повреждению газового модуля. Пожар был оперативно ликвидирован силами МЧС. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Правоохранителям юноша заявил, что совершил преступление под давлением неизвестных, с которыми он познакомился в мессенджере около трех недель назад. По словам юноши, незнакомцы угрожали ему, а также его семье.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают всех причастных к организации поджога. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

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