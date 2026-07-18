Сотрудники МЧС 16 раз выезжали на вызовы о пожарах и ДТП за минувшие сутки.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области подвело итоги работы экстренных служб за прошедшие сутки.

Так, территориальный гарнизон привлекался к ликвидации 16 происшествий. Большинство из них были связаны с пожарами. Всего было задействовано 85 сотрудников личного состава и 32 единицы спецтехники. В результате возгораний погибли два человека, еще троих местных жителей эвакуировали.

Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий аварий. В результате одной из них есть погибший.