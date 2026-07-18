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В Ленобласти за сутки произошло 16 происшествий

Сотрудники МЧС 16 раз выезжали на вызовы о пожарах и ДТП за минувшие сутки.

В Ленобласти за сутки произошло 16 происшествий - Сотрудники МЧС 16 раз выезжали на вызовы о пожарах и ДТП за минувшие сутки.
Фото: МЧС ЛО

Главное управление МЧС России по Ленинградской области подвело итоги работы экстренных служб за прошедшие сутки.

Так, территориальный гарнизон привлекался к ликвидации 16 происшествий. Большинство из них были связаны с пожарами. Всего было задействовано 85 сотрудников личного состава и 32 единицы спецтехники. В результате возгораний погибли два человека, еще троих местных жителей эвакуировали.

Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий аварий. В результате одной из них есть погибший. 

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Новости Социум Главное

Девичий виноград, паслен и еще три ядовитые ягоды, которые нельзя собирать в лесах Ленобласти и Карелии

Жителям Северо-Запада показали, как выглядят ягоды, употребление которых может привести к печальным последствиям. 

Не все ягоды, произрастающие в лесах, безопасны, напоминает Минздрав Карелии. В регионах Северо-Запада, в том числе в Ленинградской области, произрастает как минимум пять плодов, которые стоит обходить стороной. 

Так, опасность для здоровья человека представляют, например, волчья ягода, имеющая ярко-красный цвет, или девичий виноград — синие маленькие плоды. Они имеют неприятный вкус и сильно вяжут. В топ-5 ядовитых ягод специалисты также включили вороний глаз, ландыш и паслен сладко-горький.

Фото: Минздрав Карелии

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Теги

ягода Ленобласть карелия

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