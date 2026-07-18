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Новости Происшествия

Один человек погиб в результате серьезной аварии в Лужском районе

Водитель Audi погиб после столкновения с грузовиком.

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту смертельной аварии в Лужском районе. Об этом 18 июля сообщает «Онлайн 47».

Авария случилась около 14:50 на трассе «Санкт-Петербург — Псков». Предварительно, 47-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом при совершении поворота не предоставил преимущество в движении встречному легковому автомобилю Audi.

Удар оказался настолько сильным, что после столкновения легковая машина загорелась. Водитель Audi получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в карете скорой помощи.

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Теги

авария Лужский район
Для души Новости

В Ленинградский зоопарк вернулись скунсы

Спустя три года в зоопарк вновь завезли полосатых хищников.

В Ленинградский зоопарк вернулись скунсы - Спустя три года в зоопарк вновь завезли полосатых хищников.
Фото: Ленинградский зоопарк 

В Ленинградский зоопарк пополнился новыми постояльцами — спустя три года сюда вернулись скунсы. Двое молодых животных, 11-месячная самка по имени Малинка и 10-месячный самец Макс, прибыли из Краснодарского края. После обязательного периода адаптации и карантина пару перевели в экспозицию Детского зоопарка.

Специалисты отмечают, что у каждого из новоселов уже есть свой характер. Малинка демонстрирует спокойствие и смелость, легко идет на контакт с персоналом, в то время как Макс пока проявляет осторожность и держится в стороне. Тем не менее, оба животных уже осваивают территорию и постепенно привыкают к местным правилам.

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Теги

дикие животные Ленинградский зоопарк

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