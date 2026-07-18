Водитель Audi погиб после столкновения с грузовиком.

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту смертельной аварии в Лужском районе. Об этом 18 июля сообщает «Онлайн 47».

Авария случилась около 14:50 на трассе «Санкт-Петербург — Псков». Предварительно, 47-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом при совершении поворота не предоставил преимущество в движении встречному легковому автомобилю Audi.

Удар оказался настолько сильным, что после столкновения легковая машина загорелась. Водитель Audi получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в карете скорой помощи.