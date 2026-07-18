Регион совместно с федеральным правительством предпринимает необходимые меры, чтобы обеспечить стабильную работу аграриев.

В Ленинградской области предпринимаются все необходимые меры для стабильной работы аграриев в период уборочной кампании. Поддержку в этом оказывает федеральное правительство, сообщил 18 июля губернатор региона Александр Дрозденко.

В частности, Комитет по агропромышленному комплексу Ленобласти подготовил списки предприятий и закрепил за ними конкретные заправочные станции. Это позволит обеспечить стабильное обеспечение хозяйств топливом.

«Хорошая погода, современные технологии и мастерство аграриев: в хозяйствах Ленинградской области уже заготовлено 10,7 тыс. тонн сена, что в 3 раза больше, чем в 2025 году», — добавил губернатор.

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