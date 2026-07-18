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Аграрии Ленобласти обеспечены топливом в полном объеме

Регион совместно с федеральным правительством предпринимает необходимые меры, чтобы обеспечить стабильную работу аграриев.

В Ленинградской области предпринимаются все необходимые меры для стабильной работы аграриев в период уборочной кампании. Поддержку в этом оказывает федеральное правительство, сообщил 18 июля губернатор региона Александр Дрозденко.

В частности, Комитет по агропромышленному комплексу Ленобласти подготовил списки предприятий и закрепил за ними конкретные заправочные станции. Это позволит обеспечить стабильное обеспечение хозяйств топливом. 

«Хорошая погода, современные технологии и мастерство аграриев: в хозяйствах Ленинградской области уже заготовлено 10,7 тыс. тонн сена, что в 3 раза больше, чем в 2025 году», — добавил губернатор.

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Фото на миниатюре: magnific

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АПК топливо Александр Дрозденко
Новости Социум

Социальная сеть ВКонтакте перешла на единый домен

VK.RU стал основным адресом сервиса.

В пресс-службе социальной сети ВКонтакте сообщили о переходе сервиса на единый домен vk.ru. Это адрес станет основным для пользователей. 

«Домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей», — указано в сообщении.

В холдинге VK пояснили, что для пользователей переход на новый домен ничего не меняет. Аккаунты, настройки, контент и различные возможности сервиса продолжат работать в штатном режиме. 

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Фото на миниатюре: magnific

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