Спустя три года в зоопарк вновь завезли полосатых хищников.

В Ленинградский зоопарк пополнился новыми постояльцами — спустя три года сюда вернулись скунсы. Двое молодых животных, 11-месячная самка по имени Малинка и 10-месячный самец Макс, прибыли из Краснодарского края. После обязательного периода адаптации и карантина пару перевели в экспозицию Детского зоопарка.

Специалисты отмечают, что у каждого из новоселов уже есть свой характер. Малинка демонстрирует спокойствие и смелость, легко идет на контакт с персоналом, в то время как Макс пока проявляет осторожность и держится в стороне. Тем не менее, оба животных уже осваивают территорию и постепенно привыкают к местным правилам.