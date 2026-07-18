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В Ленинградский зоопарк вернулись скунсы

Спустя три года в зоопарк вновь завезли полосатых хищников.

В Ленинградский зоопарк вернулись скунсы - Спустя три года в зоопарк вновь завезли полосатых хищников.
Фото: Ленинградский зоопарк 

В Ленинградский зоопарк пополнился новыми постояльцами — спустя три года сюда вернулись скунсы. Двое молодых животных, 11-месячная самка по имени Малинка и 10-месячный самец Макс, прибыли из Краснодарского края. После обязательного периода адаптации и карантина пару перевели в экспозицию Детского зоопарка.

Специалисты отмечают, что у каждого из новоселов уже есть свой характер. Малинка демонстрирует спокойствие и смелость, легко идет на контакт с персоналом, в то время как Макс пока проявляет осторожность и держится в стороне. Тем не менее, оба животных уже осваивают территорию и постепенно привыкают к местным правилам.

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Сейчас в районе ДТП, а именно перед съездом на Порт Бронка, наблюдаются сложности с автомобильным движением. 

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