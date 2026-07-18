VK.RU стал основным адресом сервиса.
В пресс-службе социальной сети ВКонтакте сообщили о переходе сервиса на единый домен vk.ru. Это адрес станет основным для пользователей.
«Домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей», — указано в сообщении.
В холдинге VK пояснили, что для пользователей переход на новый домен ничего не меняет. Аккаунты, настройки, контент и различные возможности сервиса продолжат работать в штатном режиме.
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