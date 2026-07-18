Соответствующий сервис запустят на «Госулугах».

Правительство утвердило инициативу Минтруд РФ, позволяющую гражданам получать информацию о доступных мерах социальной поддержки через чат-бот на портале «Госуслуги».

Теперь пользователи смогут в формате диалога описать свою жизненную ситуацию чат-боту, который на основе полученных данных подберет актуальные меры социальной поддержки. Как сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Александр Кожевников, нововведение призвано сделать процесс получения информации более доступным и интуитивно понятным.

«Важно, чтобы вся информация предоставлялась не только по принципу «единого окна», но и через удобные и привычные инструменты – для многих это, конечно, чат-бот на портале «Госуслуг»», — подчеркнул замминистра.

Сервис также позволит россиянам в режиме реального времени отслеживать статус обработки заявлений.