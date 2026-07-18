Ночью температура местами упадет до 13 градусов выше нуля.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 19 июля. Ночью, преимущественно на западе, и днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Также в отдельных районах ожидаются грозы.
«Ветер ночью южный, юго-западный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 гр., днем +21...+26 гр., на востоке местами до +29 гр», — указано в сообщении регионального управления МЧС.