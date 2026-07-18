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Небольшие дожди и до 29 градусов тепла ожидается в Ленобласти 19 июля

Ночью температура местами упадет до 13 градусов выше нуля.

Небольшие дожди и до 29 градусов тепла ожидается в Ленобласти 19 июля - Ночью температура местами упадет до 13 градусов выше нуля.
Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 19 июля. Ночью, преимущественно на западе, и днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Также в отдельных районах ожидаются грозы.

«Ветер ночью южный, юго-западный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 гр., днем +21...+26 гр., на востоке местами до +29 гр», — указано в сообщении регионального управления МЧС. 

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Новости Социум

Более 300 выпускников получили 100 баллов на пересдачах ЕГЭ

Сразу 313 выпускников смогли улучшить свои результаты при пересдаче экзаменов.

Рособрнадзор подвел итоги «Президентских дней» пересдачи ЕГЭ, которые состоялись в начале июля.

По данным ведомства, 313 участников пересдач смогли получить наилучший результат. При этом 250 человек получили 100 баллов впервые. Еще 61 участник испытаний уже имел как минимум один стобалльный результат по другим предметам.

Благодаря возможности пересдать экзамен, 54 выпускника стали двухсотбалльниками, а семь человек и вовсе заработали 300 баллов. 

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