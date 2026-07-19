weather 19.5°
$

Главная / Новости / Пенсионер убедил пенсионерку расстаться с картой, PIN-кодом и сбережениями в Шлиссельбурге

Новости Происшествия

Пенсионер убедил пенсионерку расстаться с картой, PIN-кодом и сбережениями в Шлиссельбурге

Пенс
Фото: pxhere.com

По подозрению в мошенничестве в отношении 85-летней жительницы Шлиссельбурга возле Московского вокзала задержали 67-летнего петербуржца.

По предварительным данным, мужчина убедил пенсионерку передать ему банковскую карту и сообщить PIN-код. Он пообещал разменять иностранную валюту, а затем приобрести товары.

После этого со счета женщины списали 140 тысяч рублей. Мужчина больше с ней не связывался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6829

Теги

Шлиссельбург
Новости Экономика

Как обжаловать штрафы за нарушения ПДД в очередях на заправках?

Рубли
Фото: Freepik.

Российским водителям рекомендуют обжаловать штрафы за нарушения ПДД, полученные во время вынужденного ожидания в очереди на заправку. Обратиться с жалобой можно в Госавтоинспекцию, суд или через приложение «Госуслуги Авто».

Если водитель или собственник транспортного средства получили штраф за нарушение ПДД во время вынужденного нахождения в очереди на заправку, то соответствующее постановление можно обжаловать в орган, который назначил штраф, либо напрямую в суд.

Штраф, выписанный на основании данных автоматических камер, можно обжаловать через приложение в течение десяти дней с момента получения постановления. Если документ не отображается на «Госуслугах», жалобу следует направить в ведомство, которое назначило наказание. Сделать это можно в электронном виде или заказным письмом с описью вложения.

К обращению необходимо приложить копию постановления и сохранить подтверждение отправки. При электронной подаче можно сделать скриншоты.

В случае отказа водитель вправе обратиться в районный суд по месту совершения нарушения. Подать документы можно через систему ГАС «Правосудие» или по почте. Также автомобилист может сразу обратиться в суд, не подавая жалобу в орган, назначивший штраф.

Важно уложиться в срок обжалования и приложить к жалобе копию постановления либо, при ее отсутствии, подробно описать, каким органом, когда и за что водитель был привлечен к ответственности, а также описать ситуацию и мотивы, по которым необходимо отменить постановление. Например, что водитель действовал в условиях крайней необходимости либо что правонарушение является малозначительным.

В некоторых регионах по инициативе Госавтоинспекции автоматическую фиксацию нарушений возле АЗС уже приостановили. Региональные подразделения ГАИ также будут рассматривать возможность отмены штрафов с учетом малозначительности нарушения или действий водителей в условиях крайней необходимости.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4292

Теги

ПДД штрафы Россия

Популярное

В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото
В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото

06:52 05.07.2022

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться