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Еще одна федерация допустила спортсменов из России к соревнованиям с флагом и гимном

олимп
Фото: pxhere.com

Российских спортсменов допустили к турнирам Европейского союза настольного тенниса с национальными флагом и гимном. Решение вступит в силу 28 июля 2026 года, сообщается на сайте организации. Оно принято в соответствии с позицией Международной федерации настольного тенниса.

Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях без ограничений и на тех же условиях, что и представители других стран.

Ранее все санкции в отношении россиян отменил Международный союз современного пятиборья. Аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола.

Кроме того, 7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге

Школа
Фото: Freepik.

В Петербурге за нарушения с Единого государственного экзамена удалили 15 выпускников. Их результаты аннулировали, сообщает spb.aif.ru. При этом петербургские выпускники установили рекорд по количеству максимальных результатов. Высший балл получили 914 экзаменационных работ.

Чаще всего школьники пытались воспользоваться бумажными шпаргалками. Такой способ выбрали 11 участников экзамена. Еще трое выпускников пронесли мобильные телефоны. Одна школьница попыталась использовать умные очки.

В городском Комитете по образованию отметили, что подобное нарушение выявляют не впервые. В прошлом году попытку воспользоваться умными очками пресекли в Ленинградской области.

В этом экзаменационном сезоне в России также впервые обнаружили микронаушник с функцией искусственного интеллекта. Рособрнадзор намерен проработать вопрос о запрете продажи таких устройств.

За использование запрещенных гаджетов во время экзамена предусмотрен штраф. Его размер определяет мировой суд.

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