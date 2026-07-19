Российских спортсменов допустили к турнирам Европейского союза настольного тенниса с национальными флагом и гимном. Решение вступит в силу 28 июля 2026 года, сообщается на сайте организации. Оно принято в соответствии с позицией Международной федерации настольного тенниса.

Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях без ограничений и на тех же условиях, что и представители других стран.

Ранее все санкции в отношении россиян отменил Международный союз современного пятиборья. Аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола.

Кроме того, 7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.