Молния ударила в купол православной церкви в финском городе Тампере днем 18 июля. В момент удара в храме проходили крещение и венчание, сообщает Yle.

После удара молнии на крыше загорелась деревянная конструкция, поддерживающая купол. Пожар удалось потушить только утром 19 июля. Из-за повреждений возникла угроза обрушения купола и повреждения здания. Для проведения работ спасатели сняли с него крест.

«Для тушения пожара спасательная служба сняла крест с купола, чтобы получить возможность разобрать кровельные конструкции. На место был доставлен большой подъемный кран», – отмечает Yle

По словам церковного сторожа Мики Кангасахо, после удара молнии в здании частично погасло освещение.