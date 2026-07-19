weather 13.2°
$

Главная / Новости / С православной церкви в Финляндии сняли крест после удара молнии

Новости outside

С православной церкви в Финляндии сняли крест после удара молнии

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

Молния ударила в купол православной церкви в финском городе Тампере днем 18 июля. В момент удара в храме проходили крещение и венчание, сообщает Yle.

После удара молнии на крыше загорелась деревянная конструкция, поддерживающая купол. Пожар удалось потушить только утром 19 июля. Из-за повреждений возникла угроза обрушения купола и повреждения здания. Для проведения работ спасатели сняли с него крест.

«Для тушения пожара спасательная служба сняла крест с купола, чтобы получить возможность разобрать кровельные конструкции. На место был доставлен большой подъемный кран», – отмечает Yle

По словам церковного сторожа Мики Кангасахо, после удара молнии в здании частично погасло освещение.

Вам будет интересно
Пассажира засосало в разбитый иллюминатор самолета на высоте 6000 метров
Пассажир пострадал после разрушения иллюминатора в самолете Ryanair, выполнявшем рейс из греческих Салоников в немецкий Мемминген. Вскоре после взлета...
14.07.2026
535

Теги

Финляндия
Новости Социум

Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона

Мошенники могут получать доступ к микрофону смартфона с помощью вредоносных приложений, рассказал киберэксперт Владимир Зыков.

По словам специалиста, скрытая прослушка в реальной жизни работает не так, как ее показывают в кино. Злоумышленники устанавливают на устройство вредоносную программу, которая получает доступ к микрофону, данным и другим функциям телефона. В результате мошенники могут слышать звуки рядом со смартфоном, в том числе во время разговора по громкой связи.

При этом точного признака прослушки не существует. Насторожить владельца телефона может индикатор работающего микрофона, если в этот момент человек не звонит и не использует голосовые функции. В таком случае эксперт рекомендует проверить, какие приложения имеют доступ к микрофону, и удалить подозрительные программы.

Вам будет интересно
Могут ли оштрафовать за отсутствие при себе паспорта на улице в России?
Фото: piqsels Согласно закону «О паспорте гражданина РФ», человек не обязан носить паспорт с собой постоянно. Но без него нельзя совершать юридически...
31.10.2025
8918

Теги

Прослушка

Популярное

Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона
Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона

22:30 19.07.2026

В Петербурге за месяц резко подорожали «борщевой набор» и бензин
В Петербурге за месяц резко подорожали «борщевой набор» и бензин

21:30 19.07.2026

Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге
Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге

19:30 19.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться