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Пассажира засосало в разбитый иллюминатор самолета на высоте 6000 метров

Пассажир пострадал после разрушения иллюминатора в самолете Ryanair, выполнявшем рейс из греческих Салоников в немецкий Мемминген.

Вскоре после взлета, на высоте около 6000 метров, в салоне Boeing 737-800 раздался громкий хлопок, после чего голову 61-летнего мужчины затянуло в образовавшееся отверстие, сообщает EPT News. Супруга удерживала пассажира за ноги до тех пор, пока на помощь не пришли другие люди, находившиеся на борту.

После разгерметизации салона пассажиры воспользовались кислородными масками. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в Салониках. Пострадавшего мужчину осмотрели медики в аэропорту.

В Ryanair подтвердили обстоятельства произошедшего. Для пассажиров подготовили резервный самолет, на котором они продолжили полет в Мемминген.

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Новости Социум Главное

На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом

Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.

На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом - Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

На День Ленинградской области, 1 августа, для жителей и гостей запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 июля.

Из Ивангорода автобусы маршрута № 842 будут отправляться каждый час с 7:00 до 20:00, добавлены и вечерние рейсы в 22:00 и 23:15. В обратном направлении из Петербурга автобусы будут курсировать также ежечасно с 7:00 до 22:00.

В правительстве также напоминают, что Ивангород расположен в приграничной зоне, поэтому для посещения города гостям необходимо заранее позаботиться об оформлении соответствующего пропуска. Как его оформить, ivbg.ru рассказывал ранее.

При прохождении контроля всем участникам мероприятий при себе обязательно нужно иметь оригинал паспорта гражданина РФ.

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