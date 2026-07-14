Пассажир пострадал после разрушения иллюминатора в самолете Ryanair, выполнявшем рейс из греческих Салоников в немецкий Мемминген.

Вскоре после взлета, на высоте около 6000 метров, в салоне Boeing 737-800 раздался громкий хлопок, после чего голову 61-летнего мужчины затянуло в образовавшееся отверстие, сообщает EPT News. Супруга удерживала пассажира за ноги до тех пор, пока на помощь не пришли другие люди, находившиеся на борту.

После разгерметизации салона пассажиры воспользовались кислородными масками. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в Салониках. Пострадавшего мужчину осмотрели медики в аэропорту.

В Ryanair подтвердили обстоятельства произошедшего. Для пассажиров подготовили резервный самолет, на котором они продолжили полет в Мемминген.