Правительство Черногории может ввести визовый режим для граждан России с 1 октября. Об этом сообщило местное издание Dan. Решение может быть принято в рамках гармонизации визовой политики страны с Евросоюзом. Кроме россиян, безвизового режима могут лишиться граждане еще 10 стран, включая Турцию, Беларусь, Китай и страны Ближнего Востока.

На момент подготовки публикации российские туристы могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Безвизовый режим для путешественников из России действует 18 лет. Россияне занимают второе место по числу ночевок в стране среди иностранных гостей – 16,4%. Первое место занимают туристы из Сербии.

«Полная гармонизация визовой политики ожидается после вступления в ЕС, но правительство предложило частичную гармонизацию визового законодательства в качестве подготовительного шага. К декабрю этого года Черногория должна начать работу по сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне», – уточняет издание Dan

Во втором раунде гармонизации, который продлится до конца года, вероятно, будет включена Турция. Затем ограничения могут коснуться Китая, ОАЭ, Катара и Бахрейна.

МИД Черногории еще в 2022 году выступал за приостановку упрощенного визового режима с Россией. Тогда министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич заявлял, что Черногория должна действовать как партнер Евросоюза. Эта позиция вызывала критику. Оппоненты предупреждали, что из-за такого решения число российских туристов может заметно сократиться.

В конце июня также стало известно, что в ЕС обсуждают возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. При этом отмечалось, что юридически такой запрет по национальному признаку затруднен из-за действующего «Визового кодекса».