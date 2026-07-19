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Россияне могут потерять безвизовый въезд в еще одну страну уже с 1 октября

Правительство Черногории может ввести визовый режим для граждан России с 1 октября. Об этом сообщило местное издание Dan. Решение может быть принято в рамках гармонизации визовой политики страны с Евросоюзом. Кроме россиян, безвизового режима могут лишиться граждане еще 10 стран, включая Турцию, Беларусь, Китай и страны Ближнего Востока.

На момент подготовки публикации российские туристы могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Безвизовый режим для путешественников из России действует 18 лет. Россияне занимают второе место по числу ночевок в стране среди иностранных гостей – 16,4%. Первое место занимают туристы из Сербии.

«Полная гармонизация визовой политики ожидается после вступления в ЕС, но правительство предложило частичную гармонизацию визового законодательства в качестве подготовительного шага. К декабрю этого года Черногория должна начать работу по сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне», – уточняет издание Dan

Во втором раунде гармонизации, который продлится до конца года, вероятно, будет включена Турция. Затем ограничения могут коснуться Китая, ОАЭ, Катара и Бахрейна.

МИД Черногории еще в 2022 году выступал за приостановку упрощенного визового режима с Россией. Тогда министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич заявлял, что Черногория должна действовать как партнер Евросоюза. Эта позиция вызывала критику. Оппоненты предупреждали, что из-за такого решения число российских туристов может заметно сократиться.

В конце июня также стало известно, что в ЕС обсуждают возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. При этом отмечалось, что юридически такой запрет по национальному признаку затруднен из-за действующего «Визового кодекса».

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Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге

Школа
Фото: Freepik.

В Петербурге за нарушения с Единого государственного экзамена удалили 15 выпускников. Их результаты аннулировали, сообщает spb.aif.ru. При этом петербургские выпускники установили рекорд по количеству максимальных результатов. Высший балл получили 914 экзаменационных работ.

Чаще всего школьники пытались воспользоваться бумажными шпаргалками. Такой способ выбрали 11 участников экзамена. Еще трое выпускников пронесли мобильные телефоны. Одна школьница попыталась использовать умные очки.

В городском Комитете по образованию отметили, что подобное нарушение выявляют не впервые. В прошлом году попытку воспользоваться умными очками пресекли в Ленинградской области.

В этом экзаменационном сезоне в России также впервые обнаружили микронаушник с функцией искусственного интеллекта. Рособрнадзор намерен проработать вопрос о запрете продажи таких устройств.

За использование запрещенных гаджетов во время экзамена предусмотрен штраф. Его размер определяет мировой суд.

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