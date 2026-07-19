В Петербурге за нарушения с Единого государственного экзамена удалили 15 выпускников. Их результаты аннулировали, сообщает spb.aif.ru. При этом петербургские выпускники установили рекорд по количеству максимальных результатов. Высший балл получили 914 экзаменационных работ.

Чаще всего школьники пытались воспользоваться бумажными шпаргалками. Такой способ выбрали 11 участников экзамена. Еще трое выпускников пронесли мобильные телефоны. Одна школьница попыталась использовать умные очки.

В городском Комитете по образованию отметили, что подобное нарушение выявляют не впервые. В прошлом году попытку воспользоваться умными очками пресекли в Ленинградской области.

В этом экзаменационном сезоне в России также впервые обнаружили микронаушник с функцией искусственного интеллекта. Рособрнадзор намерен проработать вопрос о запрете продажи таких устройств.

За использование запрещенных гаджетов во время экзамена предусмотрен штраф. Его размер определяет мировой суд.