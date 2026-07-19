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Двое полицейских попали в больницу после ДТП в Петербурге

Двое сотрудников полиции попали в больницу после аварии на Планерной улице в Санкт-Петербурге.

По данным полиции, виновницей ДТП стала 26-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris. При развороте она не уступила дорогу и совершила столкновение с полицейским автомобилем, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии двое полицейских получили различные травмы. Их госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

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22.06.2026
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Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге

Школа
Фото: Freepik.

В Петербурге за нарушения с Единого государственного экзамена удалили 15 выпускников. Их результаты аннулировали, сообщает spb.aif.ru. При этом петербургские выпускники установили рекорд по количеству максимальных результатов. Высший балл получили 914 экзаменационных работ.

Чаще всего школьники пытались воспользоваться бумажными шпаргалками. Такой способ выбрали 11 участников экзамена. Еще трое выпускников пронесли мобильные телефоны. Одна школьница попыталась использовать умные очки.

В городском Комитете по образованию отметили, что подобное нарушение выявляют не впервые. В прошлом году попытку воспользоваться умными очками пресекли в Ленинградской области.

В этом экзаменационном сезоне в России также впервые обнаружили микронаушник с функцией искусственного интеллекта. Рособрнадзор намерен проработать вопрос о запрете продажи таких устройств.

За использование запрещенных гаджетов во время экзамена предусмотрен штраф. Его размер определяет мировой суд.

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