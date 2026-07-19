weather 16.1°
$

Главная / Новости / Распылителей перцовки в лица прохожих поймали в Петербурге

Новости Происшествия

Распылителей перцовки в лица прохожих поймали в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали двоих молодых людей, которые нападали на прохожих и распыляли им в лицо содержимое перцового баллончика. Несколько заявлений поступили в полицию утром 17 июля.

По словам потерпевших, неизвестные нападали на людей на Богатырском и Коломяжском проспектах. В одном из случаев злоумышленники не только распылили перцовку в лицо прохожему, но и ударили его.

Полицейские задержали подозреваемых на Комендантском проспекте. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 22 лет.

Задержанных доставили в отдел полиции. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство и поместили в специальное помещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вам будет интересно
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Фото: Freepik. Женщину задержали после ножевого ранения несовершеннолетнего сына в пункте выдачи заказов на Северном проспекте в Калининском районе Са...
06.07.2026
3563

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум Главное

Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге

Школа
Фото: Freepik.

В Петербурге за нарушения с Единого государственного экзамена удалили 15 выпускников. Их результаты аннулировали, сообщает spb.aif.ru. При этом петербургские выпускники установили рекорд по количеству максимальных результатов. Высший балл получили 914 экзаменационных работ.

Чаще всего школьники пытались воспользоваться бумажными шпаргалками. Такой способ выбрали 11 участников экзамена. Еще трое выпускников пронесли мобильные телефоны. Одна школьница попыталась использовать умные очки.

В городском Комитете по образованию отметили, что подобное нарушение выявляют не впервые. В прошлом году попытку воспользоваться умными очками пресекли в Ленинградской области.

В этом экзаменационном сезоне в России также впервые обнаружили микронаушник с функцией искусственного интеллекта. Рособрнадзор намерен проработать вопрос о запрете продажи таких устройств.

За использование запрещенных гаджетов во время экзамена предусмотрен штраф. Его размер определяет мировой суд.

Вам будет интересно
Обязан ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время в России
Сотрудник имеет право не отвечать на звонки начальника вне рабочего времени. Об этом сообщают специалисты Роструда. В ведомстве пояснили, что работник...
08.03.2026
7958

Теги

ЕГЭ Санкт-Петербург

Популярное

В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото
В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото

06:52 05.07.2022

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться