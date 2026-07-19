В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали двоих молодых людей, которые нападали на прохожих и распыляли им в лицо содержимое перцового баллончика. Несколько заявлений поступили в полицию утром 17 июля.

По словам потерпевших, неизвестные нападали на людей на Богатырском и Коломяжском проспектах. В одном из случаев злоумышленники не только распылили перцовку в лицо прохожему, но и ударили его.

Полицейские задержали подозреваемых на Комендантском проспекте. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 22 лет.

Задержанных доставили в отдел полиции. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство и поместили в специальное помещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.