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Мошенничество в 2026 году изменилось: с какими схемами сталкиваются россияне и как их распознать

мошенник
Фото: Freepik.

В России снизилось число киберпреступлений, однако мошеннические схемы становятся все более сложными и технологичными, сообщает «АБН24».

По данным МВД России, в первом полугодии 2026 года доля киберпреступлений сократилась на 30%. При этом методы социальной инженерии остаются основным способом получения доступа к банковским счетам и персональным данным граждан.

Мошенники все чаще используют комплексные сценарии, которые могут длиться несколько дней. Сначала жертве приходит письмо якобы от государственного органа или работодателя, затем общение продолжается в мессенджере, а после подключается «куратор» или «следователь».

Также распространены фиктивные инвестиционные проекты, предложения о дополнительном заработке, поддельные вакансии и схемы, связанные с маркетплейсами и службами доставки.

Одной из новых угроз стали фальшивые собеседования и проверки от работодателей. Во время видеозвонка мошенники могут использовать дипфейк лица и голоса руководителя или коллеги, а затем убедить человека перевести деньги или установить вредоносное приложение.

Активно развивается и криптовалютное мошенничество. Злоумышленники неделями общаются с жертвой, постепенно формируя доверие, после чего предлагают вложить деньги в поддельную инвестиционную платформу. При попытке вывести якобы полученную прибыль пользователю предлагают оплатить комиссию. После перевода денег сайт и его представители исчезают.

Для общения сразу с несколькими жертвами мошенники используют языковые модели, а фотографии для поддельных профилей создают с помощью нейросетей.

Также растет число фишинговых атак через легитимные сайты и мобильные приложения. Вредоносные программы часто распространяются через APK-файлы и мессенджеры.

Особую опасность представляют адресные дипфейки в виде коротких голосовых сообщений и видеозвонков. Узнавание знакомого лица или голоса вызывает доверие раньше, чем человек успевает критически оценить ситуацию.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке взять паузу и самостоятельно связаться с человеком или организацией, от имени которых поступило обращение. Также не следует переходить по неизвестным ссылкам, устанавливать приложения по просьбе собеседника и переводить деньги людям, с которыми общение происходило только в интернете. Во время видеозвонка можно попросить собеседника повернуть голову, снять очки или продолжить разговор дольше. Это может помочь выявить признаки дипфейка.

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Теги

мошенничество Россия 2026 год
Новости Экономика

С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», без подачи заявлений.

С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически - Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление.
Фото: ivbg. ru

Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление. С указанного срока такая необходимость исчезнет. Уведомления будут доступны всем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале. Те, кто не пользуется «Госуслугами», продолжат получать уведомления заказными письмами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомление будет считаться полученным с момента его размещения в личном кабинете.

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