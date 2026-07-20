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Мужчин расстреляли из пистолета во время ссоры в Петербурге. Один в тяжелом состоянии

Двух мужчин госпитализировали после стрельбы 19 июля около 23:00 во дворе дома № 137, корпус 2, на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Между тремя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. По предварительным данным, 46-летний участник ссоры несколько раз выстрелил из травматического пистолета в двух оппонентов. Одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, второго – в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемого задержали. В отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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21.05.2022
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С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», без подачи заявлений.

С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически - Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление.
Фото: ivbg. ru

Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление. С указанного срока такая необходимость исчезнет. Уведомления будут доступны всем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале. Те, кто не пользуется «Госуслугами», продолжат получать уведомления заказными письмами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомление будет считаться полученным с момента его размещения в личном кабинете.

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