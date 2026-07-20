Двух мужчин госпитализировали после стрельбы 19 июля около 23:00 во дворе дома № 137, корпус 2, на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Между тремя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. По предварительным данным, 46-летний участник ссоры несколько раз выстрелил из травматического пистолета в двух оппонентов. Одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, второго – в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемого задержали. В отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.