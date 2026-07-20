Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», без подачи заявлений.

Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление. С указанного срока такая необходимость исчезнет. Уведомления будут доступны всем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале. Те, кто не пользуется «Госуслугами», продолжат получать уведомления заказными письмами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомление будет считаться полученным с момента его размещения в личном кабинете.