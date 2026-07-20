weather 18.7°
$

Главная / Новости / С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Новости Экономика

С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», без подачи заявлений.

С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически - Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление.
Фото: ivbg. ru

Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление. С указанного срока такая необходимость исчезнет. Уведомления будут доступны всем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале. Те, кто не пользуется «Госуслугами», продолжат получать уведомления заказными письмами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомление будет считаться полученным с момента его размещения в личном кабинете.

Вам будет интересно
МВД отменит штрафы водителям, стоящим в очередях на АЗС
Региональные подразделения Госавтоинспекции начнут отменять постановления о привлечении автомобилистов к ответственности за нарушения правил остановки...
15.07.2026
299

Теги

Госуслуги налог
Новости Социум Главное

20 июля пройдет традиционная «прямая линия» с Александром Дрозденко

В понедельник, 20 июля, состоится «прямая» телефонная линия губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24.

20 июля пройдет традиционная «прямая линия» с Александром Дрозденко - Для ответов также приглашены главы районных администраций.
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

В течение часа, с 16.00 до 17.00, глава региона ответит на вопросы жителей, заданные по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

Для ответов также приглашены главы районных администраций.

Вам будет интересно
Ладожский мост полностью закроют для движения транспорта на два часа в ночь на 21 июля
Ограничения введут на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области, сообщили 19 июля в ФКУ Упрдор «Северо-За...
19.07.2026
253

Теги

прямая линия Дрозденко Ленобласть

Популярное

Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона
Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона

22:30 19.07.2026

В перерыве финала ЧМ-2026 на поле развернули полотно с русскими словами и надписью Russia
В перерыве финала ЧМ-2026 на поле развернули полотно с русскими словами и надписью Russia

06:40 20.07.2026

Байдарка с шестью пассажирами перевернулась в Ленобласти. Среди них двое детей
Байдарка с шестью пассажирами перевернулась в Ленобласти. Среди них двое детей

07:21 20.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться