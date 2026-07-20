Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти с 10 по 12 июля провели масштабное профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль». Цель рейда - проверка соблюдение автошколами правил обучения вождению и обеспечение безопасности будущих водителей.

В результате проверки правоохранители составили пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. Также было выявлено девять нарушений по статье «Передача управления лицу, не имеющему права на вождение».

Кроме того, инспекторы зафиксировали 69 нарушений ПДД. Среди них - эксплуатация неисправных учебных автомобилей, неиспользование ремней безопасности, нарушения правил использования световых приборов и аварийной сигнализации.