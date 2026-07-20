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Госавтоинспекция проверила учебные машины на дорогах Петербурга и Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти с 10 по 12 июля провели масштабное профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль». Цель рейда - проверка соблюдение автошколами правил обучения вождению и обеспечение безопасности будущих водителей.

В результате проверки правоохранители составили пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. Также было выявлено девять нарушений по статье «Передача управления лицу, не имеющему права на вождение».

Кроме того, инспекторы зафиксировали 69 нарушений ПДД. Среди них - эксплуатация неисправных учебных автомобилей, неиспользование ремней безопасности, нарушения правил использования световых приборов и аварийной сигнализации.

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С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», без подачи заявлений.

С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически - Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление.
Фото: ivbg. ru

Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление. С указанного срока такая необходимость исчезнет. Уведомления будут доступны всем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале. Те, кто не пользуется «Госуслугами», продолжат получать уведомления заказными письмами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомление будет считаться полученным с момента его размещения в личном кабинете.

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