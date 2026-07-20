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Мужчина распылил в лицо подростку содержимое баллончика после ссоры на остановке в Петербурге

Пятнадцатилетний подросток пострадал после распыления перцового баллончика вечером 19 июля на автобусной остановке на Русановской улице в Санкт-Петербурге.

Во время конфликта 41-летний мужчина распылил баллончик школьнику в лицо. Подозреваемого задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

Подросток обратился за медицинской помощью. После осмотра его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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21.05.2022
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Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 20 по 26 июля

Массовые взрывы будут проводить с 20 по 26 июля с 10:00 до 17:00 на карьерах Каменногорского поселения в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщили в районной администрации, работы являются плановыми. Жителей призвали соблюдать меры безопасности. Находиться и проезжать по территории промышленных площадок запрещено. Также нельзя приближаться к месту проведения взрывных работ ближе чем на 700 метров.

Взрывные работы на карьерах проводят регулярно. Это часть технологического процесса: с помощью направленных взрывов горную породу отделяют от массива, после чего ее дробят и сортируют на щебень.

В карьерах Каменногорского и Селезневского поселений, а также в карьере «Эркиля» добывают строительный камень, в основном гранит, гранито-гнейсы и габбро-нориты.

Из этой породы производят щебень разных фракций, блочный камень, бордюры, ступени и гранитную крошку. Такая продукция используется при строительстве дорог, жилых комплексов и инфраструктурных объектов в Ленобласти и на Северо-Западе.

Предприятия АО «Каменногорское карьероуправление», АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» и ООО «Выборгское карьероуправление» входят в число лидеров рынка нерудных материалов и обеспечивают рабочими местами тысячи человек.

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