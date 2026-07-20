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В Роспотребнадзоре напомнили о болезнях, которые переносят мухи

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти напоминает, что мухи могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Насекомые, имеющие доступ к продуктам, мусору и нечистотам, могут переносить инфекции кишечного спектра (холера, тиф, дизентерия), полиовирус, а также яйца глистов и цисты простейших. Кровососущие виды мух распространяют такие тяжелые болезни, как туляремия, сибирская язва, туберкулез и бруцеллез.

В Роспотребнадзоре отмечают, что борьба с мухами требует комплексного подхода. Важно не только уничтожать насекомых, но и устранять места их размножения. Чтобы предотвратить появление мух, рекомендуется поддерживать чистоту на кухне и в санузле, прятать еду в защищенные места, развешивать клейкие ленты, устанавливать сетки на окна, двери и вентиляционные решетки, своевременно освобождать мусорное ведро.

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17.07.2026
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мухи роспотребнадзор Ленобласть Петербург
Новости Происшествия

Пять человек погибли и 23 пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области

В понедельник, 20 июля, пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

По предварительным данным, погибли пять человек - четыре женщины и несовершеннолетний. Личности погибших устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранения получили 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Все раненые доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Прокуратура проводит проверку. Для родственников погибших и пострадавших организована круглосуточная горячая линия, по которой можно получить правовую помощь и консультации специалистов.

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Белгородская область ВСУ СВО

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