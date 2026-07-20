В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти напоминает, что мухи могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Насекомые, имеющие доступ к продуктам, мусору и нечистотам, могут переносить инфекции кишечного спектра (холера, тиф, дизентерия), полиовирус, а также яйца глистов и цисты простейших. Кровососущие виды мух распространяют такие тяжелые болезни, как туляремия, сибирская язва, туберкулез и бруцеллез.

В Роспотребнадзоре отмечают, что борьба с мухами требует комплексного подхода. Важно не только уничтожать насекомых, но и устранять места их размножения. Чтобы предотвратить появление мух, рекомендуется поддерживать чистоту на кухне и в санузле, прятать еду в защищенные места, развешивать клейкие ленты, устанавливать сетки на окна, двери и вентиляционные решетки, своевременно освобождать мусорное ведро.