Один человек пострадал в ДТП с участием Lada Iskra и BMW на 21-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля. Движение на участке аварии не затруднено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В МЧС призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. При задымлении или возгорании автомобиля после ДТП необходимо покинуть салон и вызвать экстренные службы по номеру 112.