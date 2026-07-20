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Lada Iskra и BMW столкнулись во Всеволожском районе

Один человек пострадал в ДТП с участием Lada Iskra и BMW на 21-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля. Движение на участке аварии не затруднено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В МЧС призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. При задымлении или возгорании автомобиля после ДТП необходимо покинуть салон и вызвать экстренные службы по номеру 112.

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Теги

Всеволожский район ДТП Ленинградская область
Новости Социум

В Янино пройдут профилактические рейды по местам проживания цыган

В Янино пройдут дополнительные профилактические рейды по местам проживания цыган. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в ходе «прямой» линии, отвечая на обращение местной жительницы, пожаловавшейся на беспорядок.

По словам главы региона, вопрос остается непростым, однако власти совместно с правоохранительными органами уже проводят подобные мероприятия в разных районах области.

«Что касается цыган, то тема сложная, но решаемая. Периодически мы проводим так называемые специализированные воспитательные рейды, чтобы неоседлые цыгане или «вольные» цыгане, чтобы их немножко приводить в чувство и обязывать заниматься нормальным образом жизни соблюдать законодательство», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что намерен обратиться в комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, а также в региональное управление МВД с просьбой отдельно изучить ситуацию в Янино.По итогам проверки профильные ведомства рассмотрят возможность проведения дополнительных профилактических мероприятий на территории населенного пункта.

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Теги

цыгане Янино Дрозденко Ленобласть прямая линия

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