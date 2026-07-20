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Новости Социум

Эксперт перечислил схемы мошенничества с виртуальными картами банков

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Фото: Freepik.

Мошенники используют виртуальные банковские карты для кражи денег с помощью схем с «безопасным счетом», подменой реквизитов и клонированием через NFC, рассказал эксперт Игорь Бедеров.

Самая распространенная схема начинается со звонка якобы из банка. Жертву убеждают отменить заявку на кредит или перевести деньги на «безопасный счет», оформив новую виртуальную карту в банковском приложении. После этого мошенники выманивают CVV-код и пароль из СМС.

«Как только данные оказываются у мошенников, они мгновенно привязывают эту карту к своему устройству через Mir Pay или Samsung Pay и спокойно снимают наличные в банкомате или расплачиваются в магазинах», – рассказал Игорь Бедеров

Вторая схема связана с подменой реквизитов. Человеку предлагают пополнить брокерский счет или оплатить покупку, но вместо банковского счета предоставляют данные виртуальной карты, оформленной на подставное лицо.

«Деньги падают на виртуальный пластик, выпущенный на подставное лицо, и тут же разлетаются по цепочке дропов», – пояснил Игорь Бедеров

При третьей схеме злоумышленники представляются сотрудниками банка и предлагают установить приложение якобы для устранения технического сбоя.

«Это может быть софт для перехвата данных бесконтактной оплаты. Виртуальная карта, эмитированная в телефоне жертвы, клонируется, и с неё начинают списывать средства через терминалы», – заключил Игорь Бедеров

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Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

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В Приозерском районе подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта у Плодового и Уральского. В Выборгском районе второй слой асфальта почти уложен у Вещево.

В ближайшее время начнутся работы на нескольких объектах в Подпорожском районе.

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ремонт дороги Ленобласть

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